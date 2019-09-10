Навальнята не смогли помешать подсчету голосов в округе «Екатерингофский». ФАН-ТВ

В муниципальном округе «Екатерингофский» завершился подсчет голосов. Из-за провокаций со стороны оппозиционеров на некоторых УИКах пришлось пересчитывать голоса избирателей по несколько раз. Например, на избирательном участке №53. Кандидат в депутаты муниципального образования Олег Смакотин дал эксклюзивный комментарий журналистам Федерального агентства новостей о сложившейся непростой ситуации.

По его словам, провокация началась, как только псевдожурналисты пришли на избирательный участок. Не представившись и не предъявив удостоверений, неизвестные сразу начали съемку, при этом они общались с окружающими в крайне грубой форме. А их соратники из партии «Яблоко» мешали избирательной комиссии подводить итоги голосования. Вместо того, чтобы исполнять свои обязанности наблюдателей, находясь на необходимом расстоянии, люди пытались хватать бюллетени, что категорически запрещено. Именно это неадекватное поведение еще вечером 8-го числа и затянуло всю процедуру подсчета голосов. Избирательная комиссия рассмотрела особое мнение и приняла решение назначить пересчет голосов, который был запланирован на вечер 9 сентября.

«Один известнейший своими хулиганскими выходками кандидат также присутствовал на подсчете голосов и всячески препятствовал работе комиссии. Так как поздно ночью комиссия уже завершала свою работу, возникли сомнения в точности результата. В связи с этим одним из членов комиссии с правом решающего голоса было оставлено особое мнение по поводу протокола. Одним из кандидатов была подана жалоба на результат. И когда, как мне известно, не сошлись контрольные цифры протокола, в общем-то, вышестоящая избирательная комиссия приняла решение о пересчете, — отметил Смакотин. — Результат ожидаемый: жители поддержали тех, кого они знают, кого уважают, естественно, не тех, кто вызывает у них отторжение своими хулиганскими действиями, криками, нападками. Эти люди, я уверен, как всегда, не признают результатов, будут кричать, хотя работа в Екатерингофском — один из самых образцово-показательных подсчетов голосов, я таких идеальных подсчетов еще не видел. Досконально была проверена каждая галочка напротив каждой фамилии по несколько раз».

Он добавил, что оппозиционеры специально выдумывают провокации, потому что не уверены в своих силах. Делают все, чтобы создать в сознании людей иллюзию нечестных выборов, и стремятся подорвать их доверие к избирательной системе в целом. Однако эта избирательная кампания прошла как никогда прозрачно, и в честности ее результатов Смакотин абсолютно уверен.