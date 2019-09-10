Булаев назвал преступлением передачу пустых бланков наблюдателей КПРФ штабу Навального

Москва, 10 сентября. Передача штабу Алексея Навального пустых бланков наблюдателей от КПРФ на выборах 8 сентября является уголовным преступлением. Об этом сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин распорядился передать незаполненные бланки наблюдателей за ходом голосования штабу Навального.

Булаев отметил, что передачу пустых бланков наблюдателей штабу Навального можно рассматривать как уголовное преступление. Он также напомнил, что закон запрещает передачу незаполненных бланков третьим лицам.

«Мы проанализировали достаточно внимательно все, что было изложено, и сделали один вывод, что это можно рассматривать как преступление, причем преступление, которое описано в уголовном кодексе», — пояснил Булаев.

Он также добавил, что подобные действия КПРФ наносят вред избирательному процессу, а также могут поставить под сомнение легитимность результатов голосования.

Напомним, 6 сентября в СМИ появилась информация о том, что в ходе обысков в офисе ФБК Алексея Навального обнаружены пустые бланки наблюдателей на выборы от партии КПРФ. В ходе обысков правоохранители изъяли 2,5 тысячи незаполненных бланков наблюдателей. При этом все бланки были подписаны главой московского городского комитета КПРФ Валерием Рашкиным.