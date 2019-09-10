Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона

Вашингтон, 10 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Трамп констатировал, что сообщил Болтону об отставке накануне вечером. Американский президент назвал причины своего решения.

«Сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме, — констатировал президент США на своей странице в соцсети. — Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в администрации. Поэтому я попросил Джона уйти в отставку».

Он отметил, что новый советник президента США по национальной безопасности будет назван на следующей неделе.

«Я очень благодарен Джону за его службу», — добавил Трамп.

Болтон вступил в должность советника американского президента по вопросам нацбезопасности с апреля 2018 года. Ранее он занимал должности постоянного представителя США при ООН и заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями.

В августе Болтон посетил Украину и Белоруссию. Советник президента США по национальной безопасности положительно оценил свой визит в Киев. В беседе с журналистами он подчеркнул, что Вашингтон выступает за сохранение безопасности и суверенитета Украины. На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Болтон получил от него подарки, которые должен был передать американской президентской чете.