Политолог рассказал, при каком сценарии Украина и Грузия могут войти в НАТО

Украина и Грузия не представляют настолько большую ценность для НАТО, чтобы из-за них воевали с Россией в случае вооруженного конфликта. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Вступить в НАТО

Грузии стоит подумать над тем, чтобы вступить в Североатлантический альянс «без Абхазии и Южной Осетии». Такое заявление сделал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен на международной конференции в Тбилиси.

Решение территориальных конфликтов — один из главных критериев для вступления страны в блок НАТО. При этом после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала в 2008 году Южная Осетия и Абхазия получили независимость. Это признали Российская Федерация и еще ряд других государств.

«Если Грузия должна стать будущим членом НАТО, вы должны продолжить реформы демократии, бороться против коррупции, обеспечить свободу слова и защиту меньшинства... Я считаю, что вы должны начать дискуссии в связи с тем, будет ли для вас приемлемо стать членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии. Это решение за Грузией, после чего о решении надо уведомить НАТО», — заявил Расмуссен.

В свою очередь представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Отар Кахидзе посчитал интересным предложение Расмуссена. Он полагает, что грузинские власти должны рассматривать этот вопрос.

«Не представляют особой ценности»

Как отметил Евгений Валяев, Андерс Фог Расмуссен является бывшим генсеком НАТО, слова которого в его нынешнем статусе стоит воспринимать лишь как его личную позицию. Расмуссен после завершения работы в Североатлантическом альянсе сначала являлся советником президента Украины Петра Порошенко, а с 2018 года работает в латвийском банке. Это значит, что он продолжает следить за постсоветским пространством, но его позиции при этом всегда отличались выраженным антироссийским вектором.

«В конце своей работы в Организации Североатлантического договора он обвинял Россию в создании тлеющих территориальных конфликтов близ своих границ и заявлял, что Россия — самый серьезный агрессор в Европе. Эти позиции сложно называть конструктивными и создающими условия для выстраивания дипломатии», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, Расмуссен прекрасно знает Устав НАТО, по которому вступление стран в военное объединение никак не связано с наличием у кандидатов территориальных споров. Наличие территориальных споров лишь означает, что потенциальный член альянса находится в стадии высокой вероятности начала вооруженного конфликта. И союзникам в таком случае необходимо вырабатывать свое отношению к возможному конфликту, чтобы поддерживать репутацию НАТО на высоком уровне.

Политолог обратил внимание, что лидерам альянса хотелось бы, чтобы в организации было как можно меньше членов, которые бы создавали для структуры проблемы. Вступление любой страны постсоветского пространства в НАТО повышает вероятность перехода отношений с Россией совсем в негативную стадию, чего не хотелось бы в первую очередь европейским странам блока. Плюс, такие страны, как Украина и Грузия, не являются богатыми, а значит их нужно будет субсидировать.

«Давайте представим, что Украина и Грузия стали членами НАТО. При этом у них продолжаются «тлеющие конфликты» с Россией. И один из таких «тлеющих конфликтов» вдруг переходит в горячую стадию. Что в этой ситуации будут делать лидеры НАТО? Объявлять России войну, поддерживая своих членов по альянсу? Тут мы возвращаемся к позиции, что для стран Запада Украина и Грузия не представляют настолько большую ценность, чтобы они воевали из-за них с Россией», — добавил Евгений Валяев.

Эксперт представил иной сценарий развития событий, который бы подразумевал изменение сути НАТО, когда блок переходит в стадию более гибкой и консультативной структуры. Тем более, на фоне усиливающихся настроений в Европе создавать свою армию. Такое обновленное НАТО готово, например, принимать в свои ряды Украину и Грузию, но при возникновении конфликта оказывать им только консультационную помощь, не вмешиваясь напрямую в конфликт. Такое поведение не противоречит Уставу НАТО.

Более того, считает политолог, у нынешних членов альянса существует множество территориальных споров друг с другом. Например, членом альянса является Турция, у которой есть глубокие разногласия по статусу Северного Кипра с другими членами блока. Таких примеров много.

«Статья о том, чтобы не принимать в НАТО страны, у которых существуют нерешенные межэтнические и территориальные споры, обозначена в «Исследовании о расширении НАТО» 1995 года и носит рекомендательный характер. В том же документе указано, что не существует фиксированных критериев в вопросе о приглашении страны присоединиться к альянсу. Это означает, что каждый случай приглашения страны в блок носит уникальный характер и рассматривается в частном порядке с точки зрения международной политической обстановки», — заключил Евгений Валяев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва соразмерно ответит на агрессивные шаги со стороны блока НАТО. Развертывание Североатлантическим альянсом новых военных баз у границ РФ не способствует восстановлению доверительных отношений.