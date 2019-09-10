Продюсер фильмов о «Брате» назвал дном попытку снять третью часть культового кино

Известный российский продюсер Сергей Сельянов раскритиковал желание определенных лиц снять третью часть дилогии «Брат», вышедшей на экраны в конце прошлого века благодаря режиссеру Алексею Балабанову и ныне считающейся культовой.

Он заявил Федеральному агентству новостей, что ему даже не хочется про все это говорить, хотя представители отечественных средств массовой информации уже обращались к продюсеру с просьбами о комментарии.

Продюсером так называемого «независимого проекта» является Вадим Горжанкин, а режиссером — скандально известный шоумен Стас Барецкий.

«Он себе пиара ищет, и вы [пресса] его радостно поддерживаете, — посетовал Сельянов, продюсировавший обе картины с Сергеем Бодровым — младшим в главной роли. — Писать об этом не надо. Это его цель — чтобы о нем писали. Вот и зачем мы с вами будем ему помогать?»

Самая главная фишка третьего «Брата» в том, что в нем можно купить роли. Главная оценена в сумму от 5 миллионов рублей, роль второго плана — от 2,5 миллиона, а эпизодичная «тянет» на 500 тысяч рублей.

По словам Сельянова, не исключено, что кто-то, может, на это и купится.

«Считаю ниже своего достоинства, извините за пафос, это все публично обсуждать, — отметил глава кинокомпании СТВ. — Потому что это дно такое, что, ну как бы, чего там мараться?..»

Как говорится на официальном сайте фильма, две роли уже куплены — юристом и правоведом Олегом Суховым и некоей Никой Сазоновой. Уже известно, что роли сыграют тот же Барецкий, продюсер Бари Алибасов, члены группы «На-На» (Горжанкин — PR-директор и Алибасова, и его музыкального детища), Владимир Пермяков (Леня Голубков из рекламы МММ) и Диана Шурыгина.

Начало съемок запланировано на 1 октября, а премьеру обещают 1 марта 2020 года. Организаторы прогнозируют, что фильм соберет не менее 20 миллионов просмотров в YouTube (в этой социальной сети он и будет показан).