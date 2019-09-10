Турция поставила США последний ультиматум из-за саботирования «безопасной зоны» в Сирии

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу обвинил Соединенные Штаты в намеренном затягивании реализации соглашений по созданию «безопасной зоны» на севере Сирии за Евфратом. Он пообещал, что в случае дальнейшего саботирования договоренностей Вашингтоном Анкара вернется к силовому решению курдской проблемы. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Глава МИД Турции заметил, что первый шаг в рамках данного сотрудничества сторон был сделан — действительно, им удалось сформировать специальный координационный центр для ведения совместных операций в САР, однако на следующем этапе все встало. Анкара уже сейчас чувствует, что США пытаются уклониться от дальнейшего выполнения условий сделки.

«Мы высказывали свое предупреждение, чтобы эти переговоры не привели в итоге ко второму Манбиджу. Потому что США из-за своих договоренностей, которые они имеют с террористами, не держат слово. Мы видим, как они снова начали затягивать время», — сообщил министр в беседе с журналистами.

Он подытожил, что нынешний ход реализации соглашений не удовлетворяет Турцию, и потому при сохранении нынешней ситуации и в дальнейшем, Анкара будет вынуждена все же начать масштабную военную операцию против курдских бандгрупп, связанных с «Рабочей партией Курдистана», которая признана турецкой стороной террористической организацией.

Однако очередные недовольства турок вряд ли заставят американцев действовать быстрее. До тех пор пока Анкара обходится лишь устными заявлениями и ставит ультиматум, США все равно продолжат всячески тормозить выполнение сделки по так называемой зоне безопасности, убежден востоковед и публицист Андрей Онтиков. Своим мнением по этому вопросу он поделился с корреспондентом ФАН.

«Вашингтон однозначно будет тянуть с этим, поскольку для него любые подвижки, которые принципиально нарушали бы интересы курдов, сейчас крайне не выгодны. Американцы понимают, что если сейчас начать полным ходом создавать «зону безопасности» на севере, то лидеры Рожавы тут же бросятся в Дамаск. Совсем недавно были сообщения, что уже проходили какие-то промежуточные консультации между представителями правительства САР и курдскими главарями в Камышлы. Так уже было и в ситуации с Манбиджем, и после заявлений американского президента Дональда Трампа о якобы уходе США из Сирии. То есть курды будут вести свою игру», — отметил эксперт.

Поэтому чем более плотным будет сотрудничество Анкары и Вашингтона, тем более полноценный и тесный диалог успеют выстроить с центральными властями Демократические силы Сирии (SDF). В такой ситуации американцы рискуют потерять контроль над обширными территориями арабской республики, чего они очень боятся.

«Присутствие войск в районах к востоку от Евфрата жизненно необходимо для Соединенных Штатов в контексте их противостояния с Ираном. При утрате позиций на левом берегу реки Тегерану удастся наладить прямое сообщение через Ирак с САР и дальше — с Ливаном. По той же причине американцы держатся и за базу «Ат-Танф», ведь через нее пролегает стратегическое шоссе Дамаск – Багдад. Соответственно, Вашингтону принципиально важно сохранять своих военных в этих точках», — пояснил востоковед.

Против собственного желания или нет, но именно по этой причине США не могут в полной мере реализовать свою часть обязательств в рамках сделки с Турцией. Из-за этого им приходится постоянно балансировать, надеясь, что турки побоятся исполнить свои угрозы, а курды не слишком далеко зайдут в своих переговорах с Дамаском.