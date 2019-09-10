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Игроком из ФНЛ интересуются топ-клубы РПЛ

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Игроком из ФНЛ интересуются топ-клубы РПЛ

Москва, 10 сентября. Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров находится на карандаше сразу нескольких клубов РПЛ. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

По словам источника, за 21-летним футболистом помимо московского ЦСКА также следят «Рубин», «Краснодар» и «Ростов». Кроме того, интерес к Макарову также проявляет лидер ФНЛ московское «Торпедо».

Сообщается, что трансфер игрока обойдется потенциальному работодателю в символическую сумму, поскольку его контракт истекает в конце текущего сезона. Известно, что каждый из клубов готов заплатить необходимую сумму.

В текущем сезоне Макаров возглавляет таблицу бомбардиров турнира. На его счету 8 голов в 10 матчах. За «Нефтехимик» футболист выступает с июля прошлого года. 

«Нефтехимик» занимает после 12 туров девятое место в таблице ФНЛ. В активе команды 16 очков.

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