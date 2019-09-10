Продюсер фильма о Началовой возобновил работу над картиной

Москва, 10 сентября. Продюсер Андрей Загорский возобновил работу над фильмом о российской певице Юлии Началовой, трагически скончавшейся в марте текущего года.

Загорский принял решение снимать фильм о Началовой сразу после того, как стало известно о кончине певицы. Он написал сценарий и был готов начать съемки. Однако уже на первом этапе Загорский столкнулся с проблемами. Продюсер рассказал, что против съемок картины выступили родственники Началовой, в том числе отец Виктор. Кроме того, у Загорского возник конфликт с PR-директором артистки Анной Исаевой.

Исаева рассказала, что сценарий будущего фильма она не получала, а с самим продюсером виделась всего несколько раз. При этом Загорский не оставляет идею о съемках фильма и пытается выйти на контакт с родственниками певицы.

«Я возобновляю съемки фильма «Буду рядом». Прошло лето, Анна вернулась из отпуска в Болгарии, нам удалось поговорить», — рассказал Загорский в комментарии Nation news.

Продюсер выразил надежду на конструктивный диалог с близкими скончавшейся певицы. По словам Загорского, трейлер фильма уже готов, однако пока невозможно добавить в него музыкальный контент. Продюсер отметил, что планирует приступить к съемкам уже к концу недели, а трейлер выйдет после вступления семьи в наследство.

«Нам бы хотелось в ближайшее время снять Валентину Талызину, потому что мы прописали под нее сцены. Ну и плюс очень много работы по картине, много актеров и все ждали, что будет дальше, все ждали осени», — добавил продюсер.

Напомним, 16 марта 2019 года Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности. Певице было 38 лет. Загорский ранее заявлял, что премьера фильма состоится в конце 2019 года, пишет «Газета.ру». Однако позже продюсер был вынужден отменить съемки из-за позиции семьи Началовой.