СК РФ проверит версию о заморенной голодом Быстрицкой

Москва, 10 сентября. Правоохранители начали доследственную проверку в связи с новыми данными об обстоятельствах смерти народной артистки СССР Элины Быстрицкой в апреле этого года. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Москве.

В полицию обратились близкие знакомые легендарной актрисы. По их словам, семья артистки намеренно ограничила круг ее общения, не допускала к Быстрицкой врачей и сменила сиделок.

Знакомые актрисы полагают, что театрального педагога могли целенаправленно довести до крайней степени истощения. Известно, что у Быстрицкой перед смертью обострились тяжелые хронические заболевания. Актриса скончалась в реанимации частной московской клиники.

Как передает «Пятый канал», бывшая помощница Быстрицкой Ксения Рубцова заявила, что родная сестра звезды Софья Шегельман морила родственницу голодом. По ее словам, перед смертью народная артистка СССР весила всего 38 килограммов.

Следователи проверят версию о том, что знаменитую советскую актрису могли заморить голодом.

Напомним, Быстрицкая скончалась 26 апреля на 92-м году жизни. В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин наградил актрису театра и кино орденом «За заслуги перед отечеством» III степени. Память о ней будет сохранена навсегда, подчеркнул глава государства в телеграмме с соболезнованиями родным, близким и коллегам великой артистки.

Проститься с Быстрицкой пришли несколько сотен человек: оказались заняты все места в партере и на всех ярусах Малого театра. У гроба с телом легендарной советской актрисы, который был установлен на сцене, стоял почетный военный караул.

Известность Быстрицкой, в первую очередь, принесла роль Аксиньи в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Она сыграла также в фильмах «В мирные дни», «Неоконченная повесть», «Добровольцы» и «Все остается людям», пишет «Ридус».

В июне Первый канал показал фотографию Быстрицкой, сделанную незадолго до ее смерти. На снимке на лбу актрисы были видны синяки. Сестра актрисы Шегельман тогда заявила, что это результат «плохого ухода» за артисткой.

При этом помощница Быстрицкой Рубцова заявила в эфире о сложных отношениях между родственниками. По ее словам, актриса не только не хотела переезжать к сестре в другую страну, но и вовсе не желала с ней разговаривать.