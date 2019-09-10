Москва, 10 сентября. Приложения-фонарики способны шпионить за пользователем смартфона, заявил представитель компании Avast Луис Корронс.

В своем исследовании эксперты компании по борьбе с компьютерными вирусами изучили 937 приложений-фонариков, найденных в Google Play Store. При установке каждое из них просило пользователя разрешить доступ к различным функциям телефона.

«408 [приложений] запрашивают 10 разрешений или меньше, 267 — запрашивают от 11 до 49 разрешений, а 262 приложения запрашивают от 50 до 77 разрешений», — констатировал специалист.

Корронс отметил, что доступ приложения к вспышке телефона вполне объяснимое требование, однако эксперты не смогли объяснить, зачем некоторые программы запрашивают доступ к записи звука. Это условие оказалось необходимым для установки 77 приложений.

В Avast убеждены, что приложения-фонарики способны шпионить за пользователем гаджета — собирать его личные данные.

«Приложения с фонариками, которые мы рассмотрели, являются лишь примером того, как даже самые простые приложения могут получить доступ к личным данным, — объяснил Корронс в блоге компании, — и зачастую не только разработчики приложений получают доступ к данным при загрузке приложения пользователями, но и партнеры по рекламе, с которыми они работают».

В Avast при этом подчеркнули, что приложения могут запрашивать несоответствующие своей функции разрешения, однако это не всегда означает, что они выполняют вредоносные действия, передает «ФедералПресс».