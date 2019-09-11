Ветераны армии США массово спиваются и кончают с собой от безысходности

Принято считать (возможно, без достаточных оснований), что вооруженные силы Соединенных Штатов Америки — это сильнейшая армия мира. А еще существует созданный Голливудом миф, что, дескать, американцы своих не бросают — вспомним знаменитую эпопею Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана».

На самом деле, если посмотреть на судьбы нынешних ветеранов многочисленных войн, которые США ведут по всему миру в последние годы, впору переименовать этот фильм, назвав его «Плевать на рядового Райана».

Американские ветераны массово спиваются, становятся бомжами и кончают с собой от безысходности, фактически становясь главными жертвами военной машины США.

Никому не нужны

Почему американские ветераны боевых действий погибают чаще действующих военнослужащих? Ответ прост. После увольнения вернувшиеся из горячих точек солдаты и офицеры автоматически становятся никому не нужны: ни армии, ни государству, которое они якобы защищали, ни соотечественникам, которые о них даже не знают.

Как говорится: «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить». А ведь, находясь на службе, в одночасье ставший никому не нужным «защитник Отечества» вроде бы защищал интересы своей страны, рискуя жизнью и жертвуя здоровьем.

Напомним, на протяжении последних 20 лет США постоянно участвуют в различных зарубежных военных конфликтах разной степени интенсивности. Так, согласно последнему отчету Белого дома, в настоящее время войска США официально развернуты в семи странах: Афганистане, Ираке, Йемене, Ливии, Нигере, Сирии и Сомали. На словах цель благая — борьба с террористами «Аль-Каиды»1 и «Исламского государства»1 (ИГИЛ1) (обе организации запрещены на территории РФ), а также защита национальной безопасности Соединенных Штатов.

Врагами американских военных объявлены хуситы в Йемене, члены движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), террористические группировки в Афганистане, армия законного президента Сирии Башара Асада, радикальные сомалийские исламисты, боевики ИГИЛ в Нигере и другие вооруженные формирования, чем-то досадившие Вашингтону.

При такой плотности военных операций вооруженные силы США становятся настоящим конвейером, который непрерывно выпускает десятки, если не сотни тысяч перемолотых — искалеченных душой и телом — мужчин и женщин. Оказавшись после демобилизации на гражданке, никому не нужные ветераны в большинстве случаев не могут нормально социализироваться, переключиться на мирную жизнь и работу, не связанную с ежедневным риском. Страшные воспоминания о гибели товарищей, ноющие суставы и связки, протезы вместо ног и рук приводят к тому, что большое количество ветеранов очень быстро скатывается на социальное дно, что приводит их к массовому алкоголизму и суицидам. Так, в апреле американский сенатор Джо Манчин в своем докладе сообщил, что каждый день в США в результате самоубийств погибает около 20 ветеранов.

«При этом 14 из них не получали никакого лечения или реабилитации от управления здравоохранения ветеранов США», — признает сенатор.

В докладе сообщается, что чаще всего к самоубийствам, как к способу решения всех проблем, прибегают молодые мужчины от 18 до 39 лет.

Алкоголизм и наркомания

Те, кому повезло чуть больше, пытаются заглушить внутреннюю боль алкоголем и наркотиками. Необходимо отметить, что увлечение военнослужащих спиртным и запрещенными веществами начинается еще во время службы, в перерыве между боями и сопровождением военных колонн.

В августе руководство американского военного ведомства распорядилось провести проверку в спецподразделениях военно-морских сил США и в других элитных частях, бойцы которых были уличены в употреблении наркотиков и сексуальных домогательствах к сослуживцам, в том числе во время операций в Ираке.

Сообщалось, что глава командования специальных операций ВС США Ричард Кларк распорядился провести ряд проверок, для чего была создана специальная комиссия из ветеранов и гражданских экспертов. Они будут разбираться в причинах многочисленных нарушений воинской дисциплины, выяснять, как ведется набор в проштрафившиеся подразделения, а также в том, насколько тщательно там готовят кадры.

Тогда же председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, с чем могут быть связаны проблемы с соблюдением этических и культурных норм в рядах американских военных.

«Не секрет, что спецназ ВМС США, как и военнослужащие обеих воздушно-десантных дивизий — 101-й и 82-й — это «затычки» в любой американской «бочке». Ими затыкают все имеющиеся направления, поэтому престиж службы в этих подразделениях давно падает. Это значит, что Пентагон вынужден снижать порог приема на службу. Снижение требовательности принесло такие негативные последствия, как употребление алкоголя и наркотиков, а также рост числа сексуальных домогательств со стороны военнослужащих», — пояснил парламентарий.

Другими словами, находясь длительное время в командировках, решая при этом задачи «стационарного характера», вроде охраны блокпостов и патрулирования военных баз, и практически не участвуя в боевых действиях, бойцы спецподразделений ВМС США начинают маргинализироваться. Итог — поражение «наркотической чумой», которая терзает военных и после демобилизации.

На гражданке ветераны обращаются к врачам с просьбой «выписать что-то, что может заглушить боль от травм, полученных в бою». Однако медики понимают, что дело не только в травмах: бывшим военным начинают давать рецептурные противотревожные препараты, которые призваны помочь справиться со стрессом, связанным с перестройкой на гражданскую жизнь. Увы, помогает не всем. Так же, как и универсальный «заменитель» этих препаратов — алкоголь.

Вниз по наклонной

Кроме того, важно отметить, что многие проблемы американских ветеранов начинаются прежде всего с того, что государство не слишком балует своих защитников деньгами. Пенсии они получают по американским меркам более чем скромные. А тут еще постоянные выпивки — многим денег элементарно не хватает. Это приводит к тому, что бывшие военные нередко пополняют ряды криминалитета и быстро оказываются в тюрьмах.

По данным бюро статистики министерства юстиции США, из 100% заключенных в американских тюрьмах 8% приходится именно на ветеранов боевых действий. При этом неизвестно, сколько еще бывших военных находятся под наблюдением системы уголовного правосудия.

«Нам нужно разобраться, какие факторы могут способствовать тому, что ветераны попадают в места лишения свободы, — говорит доцент школы социальной работы Университета Миссури Келли Канада. — Чтобы повысить эффективность профилактических мероприятий, важно выяснить, почему ветераны вступают в преступные сообщества и попадают в тюрьмы. Мы сделали это, изучив взгляды участников на то, что привело их к проблемам».

Келли Канада вместе с доцентом кафедры социальной работы Кларком Питерсом провела беседы с несколькими десятками ветеранов, которые находились на испытательном сроке или получили условно-досрочное освобождение после совершенных преступлений. Их расспрашивали о причинах попадания в поле зрения американской правоохранительной системы. Выяснилось, что среди основных факторов — алкоголь и наркотики, сложность адаптации к гражданской жизни и финансовые проблемы. Именно это чаще всего приводит бывших героев на скамью подсудимых.

Чаще всего это становится финальной точкой в жизни бывшего воина и патриота США. Как вы думаете, сломает ли человека ситуация, когда он попадает в тюрьму за мелкий проступок, и его по всей строгости, без какого-либо снисхождения судят люди, которых он когда-то защищал?

Проблемы на гражданке

Даже если ветеран после увольнения из армии ведет жизнь законопослушного гражданина, он все равно продолжает оставаться в зоне риска. Нужно помнить, что здоровым из армии США не выходит никто. А вот получить медицинскую помощь для ветеранов настолько проблематично, что они сотнями умирают в очередях к врачам-специалистам. Ситуация оказалась настолько серьезной, что ею занялся президент США Дональд Трамп.

После того, как почти 100 пациентов-ветеранов умерли в Лос-Анджелесе в ожидании медицинской помощи, Трамп подписал законопроект, призванный навести порядок в департаменте по делам ветеранов, «вычистив» оттуда некомпетентных сотрудников. Меры призваны улучшить медицинское обеспечение американских ветеранов, но в то, что это действительно подействует, судя по тенденции, верится слабо.

Отдельно следует упомянуть о бездомных ветеранах, существование которых является без преувеличения позором Америки. В Соединенных Штатах каждый десятый бездомный — это ветеран, отдавший армии свое здоровье. Это люди, которым в прямом и переносном смысле не нашлось места в мирной жизни. Они выброшены на обочину жизни, и никто ничего не собирается с этим делать.

В статье, посвященной этой проблеме, говорится:

«Америка гордится своими ветеранами. Это то, что мы знаем. Наша страна много делает для тех, кто носил форму и поклялся защищать нашу свободу. Но иногда люди, даже ветераны, проваливаются сквозь щели. В США более 630 тысяч бездомных, 67 495 из них являются ветеранами. Вас не удивляет то, что в современном американском обществе более одного из десяти бездомных — это ветераны?»

Существует множество причин, по которым такой большой процент бездомных составляют ветераны, пишет автор статьи. Да, государство пытается решить эту проблему, выделяя деньги на соответствующие программы.

Но главная причина лежит на поверхности: Соединенным Штатам плевать на своего «рядового Райана». Особенно, когда он больше не может держать в руках оружие, защищая сомнительные интересы Вашингтона далеко за рубежами Соединенных Штатов.

1 Организация запрещена на территории РФ.