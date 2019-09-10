Суд взыскал с Навального 1,2 млн ущерба, нанесенного «Мосгортрансу» беспорядками 27 июля

Москва, 10 сентября. Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» о взыскании 1,2 миллиона рублей с организаторов незаконных акций в центре столицы 27 июля.

«Исковые требования ГУП «Мосгортранс» удовлетворить», — постановила судья Вера Петрова.

Компания в заявлении указала, что из-за перекрытия участниками незаконной акции 27 июля дороги произошла задержка движения транспорта. В связи с этим «Мосгортранс» понес убытки.

Ответчиками по иску являются Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров.

Так называемая «оппозиция» устроила в центре Москвы в июле-августе серию незаконных акций и согласованный митинг-концерт. Поводом для выхода на улицу стал отказ МГИК регистрировать в качестве кандидатов в депутаты в МГД «оппозиционеров», пойманных на фальсификации подписей. Так, например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь был значительно превышен допустимый процент брака, кроме того, в ее подписных листах были автографы мертвецов.

Примечательно, что «Мосгортранс» не единственная компания, которая пострадала от выходок неадекватной оппозиции. Совладелец и управляющий компании «Просто Прокат» (входит в ООО «ФЛАЙ АВТО») Владимир Гарчу в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал поданный к навальнятам иск на сумму один миллиард рублей. По его словам, именно из-за незаконных митингов, которые устроили «оппозиционеры», компания не выполнила обязательства перед клиентами и понесла убытки.