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В Росгвардии предложили обязать журналистов носить на митингах опознавательные жилеты

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В Росгвардии предложили обязать журналистов носить на митингах опознавательные жилеты

Москва, 10 августа. Росгвардия предложила обязать представителей СМИ носить на митингах опознавательные жилеты и соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о сотрудниках. 

В сообщении подчеркивается, что Росгвардия предложила также «включить рекомендацию журналистам на публичном мероприятии установить контакт не только с пресс-службой полиции, но и с представителями войск национальной гвардии». Соответствующие рекомендации были направлены в Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

В министерстве внутренних дел РФ предложили включить в памятку для журналистов информацию о запрете действий провокационного характера. Кроме того, в МВД РФ заявили, что журналистам нужно напомнить о законах «О СМИ», «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации.

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