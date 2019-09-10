Музыканты рассказали, как записывали альбом-трибьют Летова

Москва, 10 сентября. Более 20 музыкантов сделали каверы на песни лидера «Гражданской обороны» Егора Летова. Альбом-трибьют записывали к 10 сентября — в этот день Летову исполнилось бы 55 лет.

Музыкант Билли Новик и фронтмен группы «Сансара» Александр Гагарин стали участниками проекта, посвященному творчеству Летова. Исполнители записали для альбома по композиции: Новик выбрал «Мимикрию», а Гагарин — «Отряд не заметил потери бойца».

Гагарин признался, что запись композиции далась ему нелегко, поскольку творчество Летова отличается от работ группы «Сансара». По его словам, песня Летова будет звучать как колыбельная, поскольку сам музыкант раньше пел ее своим дочерям именно в таком стиле.

Новик признался, что с детства был поклонником Летова и «Гражданской обороны». По его словам, творчество Летова и его коллектива стало частью его «культурной прошивки». Говоря о «Мимикрии», он заявил, что композиция лишь на первый взгляд кажется простой, а в действительности очень глубокая.

«Мне кажется, песенное дело Егора Летова должно жить, цвести и периодически распускаться глобальными бутонами счастья», — подчеркнул музыкант в беседе с телеканалом «360».

Лидер группы «Гражданская оборона» ушел из жизни в возрасте 43 лет 19 февраля 2008 года. Посмертно Летов был неоднократно назван «крестным отцом» русского панк-рока.