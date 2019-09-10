Сын Фриске удивил Шепелева нецензурщиной

Москва, 10 сентября. Телеведущий, вдовец российской певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев рассказал, что был крайне удивлен нецензурной бранью из уст шестилетнего сына Платона.

По словам Шепелева, инцидент произошел во время совместного просмотра приключенческого фильма. Главного героя постигла неудача, оставались считанные минуты, чтобы вернуться домой. Ребенок внимательно следил за происходящим на экране, так переживал за героя, что выдал ругательство, рассказал Шепелев. По словам отца мальчика, сначала он решил не обращать внимания, чтобы слово не осталось у ребенка в голове. Но буквально на следующем моменте мальчик снова выразил переживания матерным словом. Тогда отцу пришлось остановить фильм и объяснить шестилетнему сыну, что такие слова произносить нельзя.

«Пришлось остановить фильм и всерьез поговорить о том, что есть слова, которые произносить строго-настрого запрещено. Я этому точно не учил», — рассказал Шепелев.

Телеведущий добавил, что в их доме есть запрет на нецензурщину, никто не ругается матом. Это означает, что мальчик понабрался ругательств в другом месте. Кроме того, ведущий попросил подписчиков скрасить его переживания и поделиться веселыми историями, когда дети ругались матом.

Ранее Шепелев написал в социальной сети, что его сын начал врать. В своем аккаунте в Instagram он завел специальную рубрику, в которой рассказывает подписчикам о разных темах, которые касаются воспитания мальчика. К примеру, не так давно Шепелев рассказал, что Платон перестает его слушаться, и даже различные меры наказания, в числе которых запрет на просмотр любимых мультфильмов, не помогают.