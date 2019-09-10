Дипломаты из Китая и Судана договорились укреплять связи двух стран

Хартум, 10 сентября. Дипломаты Китая и Судана приняли участие в торжественном мероприятии в связи с 60-летием установления дипломатических отношений.

Китайские дипломаты в Хартуме организовали прием для суданских должностных лиц, которые примут участие в семинаре-практикуме по системе разработки административных решений и государственной политики. Посол Китая в Судане Ма Синьминь напомнил, что в этом году страны отмечают 60-летие установления дипломатических отношений.

«В этом году отмечается 60-летие установления дипломатических связей между Китаем и Суданом, а также начало двусторонних связей на следующие 6 десятилетий», — констатировал он.

Он выразил надежду, что страны в дальнейшем будут укреплять китайско-суданскую традиционную дружбу и развивать двусторонние отношения.

«Наши две страны будут прилагать неустанные усилия для расширения обмена опытом в области госуправления и укрепления координации и сотрудничества по международным и региональным вопросам, затрагивающим основные интересы и основные проблемы двух государств», — констатировал китайский посол.

Заместитель генерального секретаря президента Судана Юсиф Омер в свою очередь отметил что его страна вступает в новую эру развития и надеется, что Китай будет способствовать этому.