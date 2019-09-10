Главные новости 10 сентября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 10 сентября.

Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который внес президент страны, о процедуре импичмента главы страны. Верховная рада Украины приняла в первом чтении проект о процедуре импичмента президента.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала, почему выставляет свой роскошный дом в социальных сетях. Волочкова рассказала, кто оплачивает ее роскошную жизнь.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко обнародовал статистику наркопреступлений в ВСУ. Экс-депутат Рады раскрыл шокирующие масштабы наркомании в ВСУ.

Сенатор от Крыма заявил, что не ждал от заявивших о непризнании выборов на территории полуострова США ничего другого. Заявление США о непризнании выборов в Крыму оценили в Совфеде РФ.

Православный активист вызвал Шнурова на «серьезный разговор» из-за клипа «Иисус». Православный активист вызвал Шнурова на «серьезный разговор» из-за клипа «Ленинграда».

Надежда Савченко получила статус безработной и сейчас ищет новое место для трудоустройства. Савченко получила статус безработной.

Анастасия Заворотнюк на фоне слухов о страшной болезни впервые за две недели опубликовала на своей странице в Instagram пост. Заворотнюк выступила в соцсетях на фоне слухов о страшной болезни.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров оценил выступление певца Димы Билана в Самаре, появившегося на сцене в нетрезвом виде. Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана в Самаре.

Суд на Украине вынес решение, согласно которому жители страны должны платить за отопление, даже если у них нет батарей в жилище. Украинцев обязали платить за отопление, даже если в их квартирах нет батарей.

США оказали содействие Израилю в проникновении в небо над САР. Полевой командир «Нусры» осудил действия лидеров группировки. Сирия новости 10 сентября 12.30: ВВС Израиля проникли в небо над САР при содействии США, разлад в рядах «Нусры»*.