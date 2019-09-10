Образ Волочковой на новой фотосессии восхитил пользователей Сети

Москва, 10 сентября. Образ российской балерины Анастасии Волочковой на новой фотосессии восхитил пользователей Сети, которые отметили, как артистке идет белый брючный костюм.

Звезда нередко приковывает к себе внимание общественности громкими заявлениями или шпагатами в необычных местах. Интернет-пользователи не раз критиковали Волочкову за внешность или наряды. В итоге балерина закрыла возможность комментирования ее снимков в социальной сети Instagram.

Однако новая фотосессия заставила почти всех подписчиков признать, что образ артистки получился более чем удачный.

«На этом фото весьма себе интересная дама. Похожа на кинозвезд 30-х годов прошлого века. Вот, что значит совместная работа стилиста и фотографа», — написала anita88878.

«Это фото весьма впечатляет», — отметила smogu_liya_shota.

«Прекрасная леди!» — оценила ivanchuk.liubov.

Интернет-пользователи отметили, что испортило снимок лишь откровенное декольте. По их мнению, оно лишило образ благородства. Некоторым комментаторам не понравилась массивная обувь артистки.

Ранее бывшая прима Большого театра на встрече с читателями на презентации своей новой книги «Плата за успех» рассказала, что ее бывший муж Игорь Вдовин десять лет назад занял у нее три миллиона долларов и не отдал. Кроме того, во время брака мужчина так и не купил семье дом, Волочкова с дочерью жила в съемной квартире.

Балерина призналась, что оплачивает ее роскошную жизнь после развода не бывший супруг, а «другие благородные мужчины».