Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Образ Волочковой на новой фотосессии восхитил пользователей Сети

34
0 Оставить комментарий

Образ Волочковой на новой фотосессии восхитил пользователей Сети

Москва, 10 сентября. Образ российской балерины Анастасии Волочковой на новой фотосессии восхитил пользователей Сети, которые отметили, как артистке идет белый брючный костюм.

Звезда нередко приковывает к себе внимание общественности громкими заявлениями или шпагатами в необычных местах. Интернет-пользователи не раз критиковали Волочкову за внешность или наряды. В итоге балерина закрыла возможность комментирования ее снимков в социальной сети Instagram.

Однако новая фотосессия заставила почти всех подписчиков признать, что образ артистки получился более чем удачный.

«На этом фото весьма себе интересная дама. Похожа на кинозвезд 30-х годов прошлого века. Вот, что значит совместная работа стилиста и фотографа», — написала anita88878.

«Это фото весьма впечатляет», — отметила smogu_liya_shota.

«Прекрасная леди!» — оценила ivanchuk.liubov.

Интернет-пользователи отметили, что испортило снимок лишь откровенное декольте. По их мнению, оно лишило образ благородства. Некоторым комментаторам не понравилась массивная обувь артистки.

Образ Волочковой на новой фотосессии восхитил пользователей Сети

Ранее бывшая прима Большого театра на встрече с читателями на презентации своей новой книги «Плата за успех» рассказала, что ее бывший муж Игорь Вдовин десять лет назад занял у нее три миллиона долларов и не отдал. Кроме того, во время брака мужчина так и не купил семье дом, Волочкова с дочерью жила в съемной квартире.

Балерина призналась, что оплачивает ее роскошную жизнь после развода не бывший супруг, а «другие благородные мужчины».

infox - new
Источник: Instagram
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров