Расмуссен предложил Грузии отказаться от Абхазии и Южной Осетии ради членства в НАТО

Тбилиси, 10 сентября. Грузия может вступить в НАТО, отказавшись от Абхазии и Южной Осетии, которые стали независимыми государствами, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, напомнил, что одним из критериев вступления страны в НАТО является решение всех территориальных конфликтов. Однако после наступления Тбилиси на Цхинвал в августе 2008 года Абхазия и Южная Осетия стали независимыми странами, которые признали Россия и ряд других стран.

Экс-генсек НАТО предложил Грузии отказаться от территорий, которые являются для нее спорными.

«Если Грузия должна стать будущим членом НАТО, вы должны продолжить реформы демократии, бороться против коррупции, обеспечить свободу слова и защиту меньшинства… — заявил бывший руководитель военно-политического блока. — Я считаю, что вы должны начать дискуссии в связи с тем, будет ли для вас приемлемо стать членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии».

Ряд грузинских политиков заинтересовались предложением Расмуссена, в частности представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Отар Кахидзе. По его мнению, Тбилиси должен рассмотреть этот вопрос.

В свою очередь лидер парламентского большинства Гия Вольский подчеркнул, что это довольно сложная тема для его страны, так здесь необходим консенсус.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Рауля Хаджимбу с переизбранием на пост главы Абхазии. Российский лидер выразил надежду, что деятельность Хаджимбы на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, передает RT.