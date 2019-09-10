Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Расмуссен предложил Грузии отказаться от Абхазии и Южной Осетии ради членства в НАТО

30
0 Оставить комментарий

Расмуссен предложил Грузии отказаться от Абхазии и Южной Осетии ради членства в НАТО

Тбилиси, 10 сентября. Грузия может вступить в НАТО, отказавшись от Абхазии и Южной Осетии, которые стали независимыми государствами, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, напомнил, что одним из критериев вступления страны в НАТО является решение всех территориальных конфликтов. Однако после наступления Тбилиси на Цхинвал в августе 2008 года Абхазия и Южная Осетия стали независимыми странами, которые признали Россия и ряд других стран.

Экс-генсек НАТО предложил Грузии отказаться от территорий, которые являются для нее спорными.

«Если Грузия должна стать будущим членом НАТО, вы должны продолжить реформы демократии, бороться против коррупции, обеспечить свободу слова и защиту меньшинства… — заявил бывший руководитель военно-политического блока. — Я считаю, что вы должны начать дискуссии в связи с тем, будет ли для вас приемлемо стать членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии».

Расмуссен предложил Грузии отказаться от Абхазии и Южной Осетии ради членства в НАТО

Ряд грузинских политиков заинтересовались предложением Расмуссена, в частности представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Отар Кахидзе. По его мнению, Тбилиси должен рассмотреть этот вопрос.

В свою очередь лидер парламентского большинства Гия Вольский подчеркнул, что это довольно сложная тема для его страны, так здесь необходим консенсус.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Рауля Хаджимбу с переизбранием на пост главы Абхазии. Российский лидер выразил надежду, что деятельность Хаджимбы на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, передает RT.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров