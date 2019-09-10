Вышинский признался, что на Украине говорил только по-русски

Москва, 10 сентября. Журналист Кирилл Вышинский заявил, что разговаривал на Украине исключительно на русском языке.

Вышинский в эфире Первого канала сообщил, что говорил на русском языке, несмотря ни на что. По его словам, украинскую речь он не использовал ни в камере, ни в разговоре со следствием и контролерами.

«Ни с кем не разговаривал на украинском языке», — сказал Вышинский.

По его словам, по-русски также он общался с уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой.

«Там все разговаривают в быту по-русски», — констатировал он.

Напомним, летом на Украине начал действовать закон об исключительном использовании национального языка во всех сферах жизни.

В мае прошлого года главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали по подозрению в государственной измене и поддержке республик Донбасса. Суд неоднократно продлевал журналисту меру пресечения в виде ареста, отметил «Ридус».

Россия и Украина 7 сентября обменялись удерживаемыми лицами по схеме «35 на 35». Среди тех, кто был освобожден на Украине и вернулся в Россию, был Кирилл Вышинский.