Оптическая иллюзия с шестеренками озадачила пользователей Сети

Москва, 10 сентября. Новая оптическая иллюзия, основанная на когнитивном эффекте, когда статичные элементы рисунка кажутся движущимися, озадачила пользователей Сети.

В Интернете появился GIF-рисунок, на котором изображены три шестеренки разного цвета на фоне проходящих слева направо черно-белых полос. Смотрящему на изображение кажется, что детали вращаются. Однако, если хорошо присмотреться, становится ясно, что шестеренки неподвижны.

Участники обсуждения отметили, что статичную картинку можно увидеть, если взглянуть на изображения боковым зрением.

Holy crap: None of these cogs is actually turning or moving at all ???? pic.twitter.com/gVPbFgpujS