Оптическая иллюзия с шестеренками озадачила пользователей Сети

Москва, 10 сентября. Новая оптическая иллюзия, основанная на когнитивном эффекте, когда статичные элементы рисунка кажутся движущимися, озадачила пользователей Сети.

В Интернете появился GIF-рисунок, на котором изображены три шестеренки разного цвета на фоне проходящих слева направо черно-белых полос. Смотрящему на изображение кажется, что детали вращаются. Однако, если хорошо присмотреться, становится ясно, что шестеренки неподвижны.

«Это оптическая иллюзия, в которой статическое изображение кажется движущимся из-за когнитивных эффектов, взаимодействующих цветовых контрастов, форм объектов и положения», — объяснили интернет-пользователи на одном из форумов.

Участники обсуждения отметили, что статичную картинку можно увидеть, если взглянуть на изображения боковым зрением.

Holy crap: None of these cogs is actually turning or moving at all ???? pic.twitter.com/gVPbFgpujS — Steve Stewart-Williams (@SteveStuWill) 4 сентября 2019 г.

Ранее пользователей социальной сети Twitter поставила в тупик видеозапись, при просмотре которой кажется, что автомобили и мотоциклы исчезают с трассы. Некоторые участники дискуссии решили, что на записи происходят какие-то аномальные явления. Другие пользователи признались, что увиденное их чрезвычайно обескуражило.

До этого в Сети была популярна оптическая иллюзия с шарами и полосами. Автором изображения является профессор Техасского университета Дэвид Новик, опубликовавший новую загадку для пользователей в своем микроблоге в Twitter.