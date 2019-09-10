Сенцов пообещал киевским СМИ вернуться в Крым на танках

В украинской столице состоялась пресс-конференция осужденных за уголовные преступления в России Олега Сенцова и Александра Кольченко, первая после их возвращения в страну в рамках субботнего обмена заключенными между Киевом и Москвой. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на ней и убедился, что оба персонажа в тюрьмах не исправились и намерены активно продолжать свою антироссийскую деятельность.

Первая встреча прессы с Кольченко и Сенцовым нигде не анонсировалась, а аккредитация на нее проводилась в закрытом режиме. Тем не менее народа набралось несколько десятков. Все местные СМИ воспринимали Сенцова с Кольченко как реальных героев, а те старались соответствовать этому имиджу. Впрочем, Кольченко, похожий на щуплого юношу-хипстера, вел себя немного скованно, зато коммерсант Сенцов развернулся по полной — он вел себя вальяжно, периодически хамил журналистам, отказывался отвечать на неприятные вопросы и т. д. Благодарная публика все ему прощала.

Заметим, украинская пресса Сенцова для солидности называет режиссером, но он им никогда не был — мужчина окончил экономический факультет Киевского университета, а потом 12 лет зарабатывал деньги на крымских подростках, сдавая в аренду компьютеры в компьютерном клубе Симферополя.

Одним из первых вопросов киевских СМИ был такой: будут ли они, уроженцы Крыма, возвращаться на родину? Кольченко честно ответил, что планов на будущее у него нет и домой на полуостров он не поедет. Сенцов сообщил, что если вернется в Крым, то «только на танках».

Кроме того, он отметил, что видит: президент Украины Владимир Зеленский искренне хочет закончить войну в Донбассе.

«Хочет ли мира Россия? Я лично ей не верю, и вы не верьте», — посоветовал Сенцов.

При этом он не считает себя «потерпевшим».

Благодарности к России Сенцов явно не испытывает (хотя его освободили от 20-летнего срока отсидки за тяжкое уголовное преступление). Коммерсант назвал РФ «болотом, в котором населению все равно, что происходит в стране и во власти». Все эти мысли находили живую поддержку присутствующих.

Кстати, оба героя в ходе пресс-конференции говорили на чистом русском языке, а вопросы, заданные на украинском, просто не понимали.

Весьма интересными оказались ответы Кольченко и Сенцова о сути выдвинутых против них обвинений. Первому напомнили, что он присутствовал при поджоге офиса «Единой России», который находился в жилом доме.

«Да, я принимал участие в этой акции, — просто сказал Кольченко. — Правда, я не знал, что это здание находится в жилой зоне».

По впечатлению ФАН, этот ответ удивил даже самых патриотичных киевских журналистов. При этом Сенцов напомнил, что Кольченко поймали только через несколько дней после акции, прямо на улице, когда он шел и пил пиво.

«Я оценивал себя как такого «неуловимого Джо», но все оказалось иначе», — признался Кольченко.

В свою очередь Сенцов сообщил, что до ареста «делал все, что считал нужным». Он вспомнил, как вместе с единомышленниками организовал переброску из Крыма около 150 украинских военных. О других своих «подвигах» Сенцов предпочел не вспоминать.

Комментируя слова президента Зеленского о втором этапе обмена заключенными, он высказал мнение, что «на Украине не осталось зеков такого уровня, кого можно было бы поменять на заключенных в России». При этом Сенцов не считает себя человеком, «принадлежащим к табору Зеленского или какому-то еще».

«Я сам по себе», — заявил коммерсант.

Кольченко заявил прессе, что не верит в возвращение Крыма.

В целом после пресс-конференции осталось впечатление, что оба бывших уголовника сохранили боевой дух, по-прежнему ненавидят Россию и намерены идти по тому же пути, что и до попадания в тюрьму.

Когда встреча закончилась, киевские журналисты попытались взять эксклюзивы у двух героев дня. Однако Кольченко быстро скрылся за кулисами. Сенцов, остановившись перед толпой работников СМИ, выслушал их вопросы. Они ему не понравились. Коммерсант высокомерно посмотрел на журналистов, состроил гримасу и, резко раздвинув толпу плечами, молча вышел из зала.