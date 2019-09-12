Ищенко раскритиковал политику Киева по продолжению расторжения договоров с Москвой

Украина уничтожает свою экономику путем разрыва и пересмотра договоров с Россией, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко.

Министерство иностранных дел Украины заявило о продолжении работы по пересмотру и отмене договоров с Российской Федерацией и СНГ. Таким образом внешнеполитическое ведомство Украины опровергло распространенную в СМИ информацию о приостановке расторжения договоров с РФ после избрания президентом Владимира Зеленского.

«Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы с РФ и СНГ в соответствие с современными национальными интересами Украины не прекращалась», — говорится в сообщении МИД на запрос издания «Украинские новости».

На Украине вряд ли одумаются, если ее власти расторгают эти договоры с Россией в соответствии со своими национальными интересами, говорит Ищенко.

«Вопрос в том, что они считают своими национальными интересами. У нас может быть одно мнение, а у них другое. Но если не считать, что их мнение правильное, то они расторгали, и будут расторгать», — заявил Ищенко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Украина уже в 2014 году прекратила любое военно-техническое сотрудничество с Россией, отмечает политолог. Он подчеркивает, что «это составляло 70 процентов экономической кооперации России и Украины». Эксперт объяснил, почему на Украине придерживаются такой политики, несмотря на то, что эти процессы идут в ущерб экономике страны.

«Им это нравится. Мы же не можем запретить людям то, что им нравится. Есть садисты, а есть мазохисты. Садистам нравится мучить других, а мазохистам нравится мучить себя. Если им нравится мучить себя, то что мы можем сделать. Они уничтожают свою экономику и говорят, мол, видите, России тоже от этого плохо», — рассказал политолог.

Конечно, Россия тоже ощутила последствия разрыва экономических связей с Украиной, добавляет Ищенко. Как он уточняет, России пришлось задержать ввод в строй нескольких военных кораблей на 4 года.

«Украина в свое время без расторжения всяких договоров прекратила военно-техническое сотрудничество. Но ничего, теперь Россия у себя создала это производство, и украинское ей уже не надо. Понятно, что на Украине выстрелили себе не в ногу, а в голову. Но им это нравится, и они продолжают стрелять», — сообщил Ищенко.

По словам эксперта, разрыв Украиной любых договоров с Россией делается в интересах киевских властей. Политолог утверждает, что «для тех, кто контролирует власть на Украине, это хорошо, а для народа это плохо».

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что тяжелая экономическая ситуация заставляет Украину задуматься о восстановлении порванных связей и контактов с Россией. Член Совфеда тогда выразил надежду, что этот поворот в отношениях украинских властей к России не будет временным явлением.

Отношения между Москвой и Киевом обострились в 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот. Пришедшее к власти после госпереворота руководство Украины обвинило Россию во «вмешательстве», в том числе якобы в причастности Москвы к гражданской войне на юго-востоке Украины. Москва все обвинения категорически отрицает. Российская сторона неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел экономический и политический кризисы.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Киев начал военную операцию против Луганска и Донецка, которые не приняли результаты переворота и заявили о своей независимости. Несмотря на подписанные мирные соглашения, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта идут по сей день.