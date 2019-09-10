Абу-Даби, 10 сентября. Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что компания Nord Stream 2 AG, которая выступает оператором «Северного потока — 2», тестирует сценарии на случай введения санкций США. Об этом он сообщил на полях Мирового нефтяного конгресса в Абу-Дуби.

Зеле выразил уверенность в том, что Nord Stream 2 AG проверяет разные сценарии завершения строительства газопровода, в том числе и тот, при котором США вводят против «Северного потока — 2» санкции. При этом представитель OMV отметил, что сомневается в целесообразности этого шага со стороны Вашингтона.

«Все, что я вижу сейчас, это то, что проект построен на 80%, почти полностью профинансирован, — рассказал он журналистам, — я не знаю, против чего тут вводить санкции».

Глава австрийской компании подчеркнул, что «абсолютно устал» от этих угроз со стороны США.

Напомним, в июле этого года комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил проект закона о введений санкций против компаний, которые задействованы в «Северном потоке — 2». В Вашингтоне предлагали в этом вопросе обратить особое внимание на две строительные компании — швейцарского подрядчика Allseas и итальянскую фирму Saipem.

Ранее в Государственной думе объяснили, почему США не реализуют план по срыву «Северного потока — 2». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что в американском парламенте нет единогласия по поводу этого газопровода.