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Путин освободил Карасина от должности замглавы МИД РФ

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Путин освободил Карасина от должности замглавы МИД РФ

Москва, 10 сентября. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин освобожден от должности по указу президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Карасина Григория Борисовича от должности статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Глава государства подписал указ во вторник, и он вступает в силу с сегодняшнего дня.

Путин также подписал приказ о назначении нового замглавы МИД РФ. Согласно документу, им стал Евгений Иванов.

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Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
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