Отрицательный госдолг РФ улучшит благосостояния граждан

Россия благодаря накопленным резервам сегодня имеет лучшие стартовые позиции в случае новых мировых экономических потрясений. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

Отрицательный чистый долг

Чистый государственный долг Российской Федерации впервые после введения санкций за воссоединение Крыма с РФ и падения цен на нефть в 2014 году стал отрицательным. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные министерства финансов и ЦБ.

Сообщается, что на 1 августа объем государственного долга федерального правительства, регионов и муниципальных образований, включая государственные гарантии по кредитам предприятий, составлял 16,2 триллиона рублей. В то же время ликвидные активы Российской Федерации — регионов, федеральных властей и внебюджетных государственных фондов — насчитывали 17,6 триллиона рублей.

Получается, что госдолг в широком понимании с середины 2019 года стал меньше, чем ликвидные активы «расширенного правительства». Это стало возможно благодаря рекордным резервам, которые полностью покрывают долг страны. Таким образом, если бы РФ нужно было немедленно погасить все имеющиеся у нее долги, она могла бы это сделать за счет только лишь депозитов государственных органов в Центробанке и коммерческих банках.

По словам министра экономического развития Максима Орешкина, то, что сделано в макроэкономике России с 2014 по 2019 год, «точно попадет в учебники».

Успешность экономической стратегии

Как отметил Дмитрий Александров, успешность экономической стратегии России в плане накопления резервов и выплаты долговых обязательств была очень высоко оценена как международными финансовыми организациями, так и главами других государств. Так, например, во время ПМЭФ-2019 Кристин Лангард, будучи председателем МВФ, выразила восхищение российскими успехами. Чуть позже, на саммите «Большой семерки», к ее словам присоединился и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Сегодня уже все могут лицезреть плоды политики накапливания резервов. Россия является страной, у которой объем накоплений превышает объем чистого долга. В таких обстоятельствах Россия имеет наилучшие стартовые позиции в случае массовых экономических потрясений в мире, чего нельзя, кстати, сказать о западных партнерах — Соединенных Штатах и Европейском союзе», — пояснил Дмитрий Александров.

Более того, заметил экономист, объем накоплений в Фонде национального благосостояния наконец превысил семь триллионов рублей. Он может быть в любой момент инвестирован в экономику. В таком экономическом состоянии Россия не пребывала уже очень давно.

«В таких обстоятельствах простым россиянам можно уже более спокойно планировать свое будущее, ожидая того, что таргет по инфляции, ипотечным ставкам, росту благосостояния будет выполняться. Быть может, именно сейчас Россия вступает на путь улучшения благосостояния», — заключил Дмитрий Александров.

Ранее ФАН приводило экспертное мнение, согласно которому Российской Федерации удастся добиться динамического роста экономики за счет уровня внешнего долга, плавности движения валюты и внутреннего состояния экономики.