Политолог назвал голосование на выборах губернатора Петербурга кристально честным

Санкт-Петербург, 10 сентября. Выборы губернатора Петербурга были отлично организованы и прошли максимально открыто, чего не скажешь о муниципальных. Скандалы с муниципалами обнажили избирательные проблемы, заявил политтехнолог Сергей Григорьев.

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге состоялись выборы главы города и депутатов муниципальных советов. На процесс проведения губернаторских выборов подано всего шесть жалоб, в то время как муниципальные выборы отличились значительным числом претензий – 181 жалоба.

Григорьев отметил, что губернаторские выборы лучше всего характеризует минимальное количество жалоб. Выборы были хорошо организованы, что исключило любые нарушения.

«Так что процесс избрания градоначальника Северной столицы можно назвать кристально честным – поставить под сомнение ни процесс, ни результаты повода нет», — отметил эксперт.

Однако на муниципальных выборах ситуация была совершенно иная: ряд депутатов пытались повлиять на итоги выборов путем вбросов и махинаций. Глава ЦИК Элла Памфилова была вынуждена отменить итоги голосования в МО «Народный» в Невском районе Петербурга, жители будут голосовать повторно. В этом округе в УИК № 1538 бюллетени выдавали людям, которые не зарегистрированы в МО «Народный». Более того, в этот УИК завезли бюллетени с кандидатами от другого округа.

Григорьев напомнил, что ответственными за нарушения являются главы муниципальных образований, именно они должны были обеспечить четкую подготовку к выборам.

«Теперь с массивом жалоб придется разбираться избиркомам, и в итоге предстоит вынести решение по каждой из них. Это немного затянет оглашение окончательных результатов. По сути, мы увидели в губернаторских выборах эталон для муниципальных», — заявил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Памфилова призвала главу петербургской избирательной комиссии Виктора Мининеко не спешить с оглашением результатов. По ее словам, ей пришлось даже ночью разбираться со всеми «безобразиями» на муниципальных выборах в Северной столице: на участках выгоняли членов комиссии, вываливали бюллетени «непонятно куда» и совершали другие незаконные действия.

«Массовые нарушения на муниципальных выборах будут продолжаться до того времени, пока система не перестроится и не поймет, что избирательный процесс уже серьезно изменился», — считает эксперт.

Григорьев добавил, что люди еще не успели понять, что все нарушения будут выявлены, а ответственные наказаны. Эксперт считает, что грядущие выборы в Законодательное собрание Петербурга в 2021 году будут скандальными, ведь еще не все поняли, что избирательная система перестроилась, повлиять на итоги голосования не получится.