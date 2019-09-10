Турция радуется соглашениям с США по северу Сирии, не понимая, что попала в ловушку

Вчерашнее первое совместное патрулирование США и Турции в районе предполагаемой «зоны безопасности» на севере Сирии транслировалось турецкими государственными каналами в прямом эфире. Во время этого один из телеведущих назвал достижение соглашения о формировании коридора на границе дипломатической победой президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако можно ли в данном случае говорить о победе Анкары? Об этом — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Турецкая пропаганда, конечно, говорит о новых договоренностях с Соединенными Штатами как о колоссальном прорыве. Действительно, предполагается, что Сирийские демократические силы (SDF) будут отведены от границы, как того и хотела Анкара. Но почему все равно во всей этой истории чувствуется подвох, заготовленный американцами?

Чувствуют его и в самой Турции. Более независимые эксперты открыто говорят — турки еще пожалеют из-за того, что вновь поверили Вашингтону. Они подчеркивают, что добиться единоличного присутствия Анкары в очерченной зоне на севере САР не удалось, и США, соответственно, частично сохранят свой контингент. Это в свою очередь, безусловно, означает, что Штаты не перестанут настойчиво продвигать свою политику в регионе.

Это уже можно заметить. Так, Вашингтон привлек к формированию коридора Францию и Германию. То есть все действия турок внутри «зоны безопасности» будут осуществляться под постоянным наблюдением США и их европейских союзников, а это значит, что практически никакого пространства для маневров на границе у Турции попросту не останется.

Турецкий военный эксперт Метин Гурджан заметил, что и в руководстве страны не все поддержали идею сотрудничества с Вашингтоном в Северной Сирии. По мнению части политического истеблишмента республики, американцы в конечном счете будут на добровольно-принудительных началах склонять Анкару к признанию легитимности бандгрупп сирийских курдов.

Этот, а также ряд других факторов указывают на то, что новая сделка с США — это никакая не победа, а, наоборот, поражение для Турции, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. Об этом он заявил в интервью корреспонденту ФАН.

«Скорее всего, это, напротив, проигрыш для Анкары, но хорошо завуалированный американцами. Вообще США очень умело используют своих союзников, зачастую заставляя их думать, будто они действуют в своих интересах, когда на самом деле они работают на реализацию задач Штатов. Турки пытались держаться политики двойных стандартов — словно они и с Москвой дружат, и с Вашингтоном. Однако тут балансировать сложно, и Турция сорвалась: незаконная оккупация новой части САР в координации с американцами, конечно, саботирует их сотрудничество с РФ в деле урегулирования в Идлибе, когда тем более Анкара вслед за Москвой и Тегераном провозглашала принцип территориальной целостности Сирии», — напомнил наш собеседник.

Похоже, что турки в этой ситуации и сами не заметили, как Штаты вновь утянули их поближе к себе, когда они слишком далеко ушли от позиции НАТО в сторону России, добавил он.

«Конечно, США используют Турцию, отрывая ее от Астанинского процесса и пытаясь столкнуть ее с РФ. Многие турецкие политологи прогнозируют, что сближение по вопросу «зоны безопасности» может поглотить Анкару в еще более глубокую зависимость от Вашингтона. Я думаю, что большинство турок и сами все понимают внутри, но они рады самообманываться, как видно из этих чересчур оптимистичных прямых включений. На самом же деле американцы уже не раз показывали, как холодно и цинично они используют союзников, поворачивая ситуацию всегда только в своих интересах», — обратил внимание эксперт.

По его мнению, в связи с таким подчиненным положением Турции, как бы она сама это не пыталась скрывать, Россия должна сохранять к ней крайне прагматичное отношение и помнить, что россияне и турки — лишь хорошие партнеры в ряде аспектов, но никак не близкие друзья.