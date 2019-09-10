Свободу слова на Украине назвали большим преувеличением

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал поддерживать свободу слова в стране и не закрывать телеканалы. С таким заявлением глава украинского государства выступил в Ровно, где он находится с рабочей поездкой.

«Я никогда не буду закрывать никакие каналы, я не имею права, не имею полномочий», — сказал украинский лидер, отвечая на вопрос о судьбе телеканала NewsOne.

Зеленский также подчеркнул, что он выступает за свободу слова на Украине.

СМИ Украины находятся в очень жестких идеологических рамках, и любая попытка выйти за эти рамки будет пресекаться действующей властью, считает публицист и политолог Андрей Ваджра.

СМИ не несут какую-либо угрозу для Зеленского, поскольку украинский президент сейчас находится на пике своих рейтингов, считает Ваджра.

«Население в ожидании каких-то чудес от него. Поэтому оппозиционные средства массовой информации не представляют для него серьезной опасности. Вполне возможно, что их не тронут на данный момент. Но ситуация может измениться, когда рейтинги пойдут вниз и возникнут серьезные проблемы», — заявил Ваджра в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако, как подчеркивает собеседник ФАН, СМИ Украины загнаны в очень жесткие идеологические рамки. Ваджра утверждает, что любые попытки выйти за их границы, установленные во времена экс-президента Украины Петра Порошенко, будут жестко пресекаться.

Кроме того, все государственные структуры, которые остались, наполнены людьми Порошенко.

«Поэтому, касательно телеканала NewsOne, они продолжают ту политику, которую когда-то осуществлял Порошенко. Они по старой памяти делают то, что делали раньше, возможно, в надежде на то, что могут угодить новому президенту. Пока Зеленский не поменял персональный состав всех этих структур, они будут продолжать то, что делали во времена Порошенко», — сообщил он.

Поэтому назвать Украину страной, где реально существует свобода слова, будет «очень большим преувеличением», полагает Ваджра.

На прошлой неделе стало известно, что Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию собирается обратиться в суд, чтобы аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne за «разжигание вражды». Телеканал уже обратился к международному сообществу с просьбой защитить медиа от давления представителей власти.

Напомним, летом NewsOne анонсировал телемост с каналом «Россия-1», однако практически сразу отменил его из-за угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких со стороны радикалов. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на совершение государственной измены.