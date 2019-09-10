Путин поздравил Хаджимбу с переизбранием на пост президента Абхазии

Москва, 10 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил Рауля Хаджимбу с переизбранием на пост главы Абхазии, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава российского государства направил избранному президенту Абхазии поздравительную телеграмму.

«Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

Российский лидер подчеркнул, что Москва продолжит помогать Абхазии и оказывать содействие в решении задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности.

В связи с тем, что никто из кандидатов на пост президента Абхазии не смог набрать в первом туре необходимое число голосов, был проведен второй тур. Он состоялся 8 сентября. На следующий день ЦИК республики огласил итоговые результаты голосования. Действующий президент Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов и, следовательно, победил на выборах.