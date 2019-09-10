Турция заявила, что США хотят затянуть процесс создания зоны безопасности в Сирии

Анкара, 10 сентября. США хотят затянуть процесс создания зоны безопасности на севере Сирии. Такое мнение высказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

По словам министра, Вашингтон принимает «косметические меры» по работе в зоне безопасности, одновременно с этим помогая Отрядам народной самообороны (YPG) и Рабочей партии Курдистана (РПК).

«Если сотрудничество с США не принесет плодов, мы сами войдем в этот регион», — подчеркнул Чавушоглу.

Министр напомнил, что в 2016 году Вашингтон не сдержал слово, когда речь шла о Манбидже. Турция не хочет повторения такого сценария. В том году, напомним, США привлекли курдов к освобождению Манбиджа от экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) и пообещали, что они покинут город по завершении операции. Однако формирования, которые Анкара считает террористическими, так и не вышли из Манбиджа.

«Мы говорим о союзнике, который не способен действовать независимо от террористической организации», — констатировал глава МИД Турции.

Напомним, Анкара и Вашингтон пытались договориться о создании буферной зоны на севере Сирии, которая сможет принимать сирийских беженцев из Турции, еще в 2013 году, однако стороны долгое время не могли согласовать даже предварительный план действий. 7 августа они приняли решение создать центр совместных операций в Сирии

Первая группа американских военных, которые будут работать в новой структуре, прибыла 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 километрах от границы с Сирией.

Стоит отметить, что курдские военизированные формирования находятся в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, практически под прямым управлением США. Сирийское национальное меньшинство давно вынашивает планы по созданию так называемого Курдистана, единой для всех курдов Ирана, Ирака, Турции и Сирии страны.

Неоднократно становилось известно, что курды под приказом кураторов из Вашингтона арестовывали мирных жителей и лишали их средств связи. Кроме того, под их контролем находится большая часть севера страны, где расположены одни из самых крупных в Сирии месторождений нефти и газа.

1 Организация запрещена на территории РФ.