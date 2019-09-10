Жириновский назвал подонком присвоившего успехи ЛДПР Навального

Москва, 10 сентября. Глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский обвинил скандального блогера Алексея Навального в попытке присвоить себе успехи ЛДПР на выборах депутатов законодательного собрания Хабаровского края.

Жириновский напомнил, что перед выборами Навальный призывал общественность не голосовать за кандидатов от ЛДПР. Однако после победы представителей ЛДПР на выборах в Хабаровском крае, Навальный пытается присвоить себе чужие заслуги, передает REGNUM.

«Навальный обнаглел — говорит, что это он нам победу сделал. Совсем уже с ума сошел, ему надо к психиатру… Ты подлец, Навальный, подонок. Ты же сам на весь мир сказал за ЛДПР не голосовать, а когда в Хабаровске мы побеждаем, ты, подонок, говоришь, что это ты сделал. К психиатру тебя, Алеша», — заявил Жириновский перед началом пленарного заседания Госдумы.

Ранее лидеры партий «Яблоко» Григорий Явлинский и «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявили, что победа их кандидатов на выборах не связана с проектом Навального «умное голосование».

Пол словам Миронова, победа кандидатов от «Справедливой России», является исключительно их заслугой. В свою очередь Явлинский заявил, что кандидаты от партии «Яблоко» одержали победу на выборах благодаря своей работе и авторитету у избирателей, а не за счет «умного голосования» Навального.

Навальный пытается приписать успехи партий на выборах «умному голосованию». Однако эксперты отмечают, что проект блогера провалился, так как механизм «умного голосования» ненадежен и неэффективен. По мнению члена Экспертного института социальных исследований Олега Матвейчева, Навальный создал «умное голосование» для сведения счетов со своими соратниками из числа так называемой «оппозиции».