Норвежец Хендрик Вебер выпустил для европейцев книгу «Крым наш» о событиях 2014 года

В Европе опубликована книга об украинских событиях, которые привели к воссоединению Крыма с Российской Федерацией. Автор труда «Крым наш. Госпереворот или демократическое решение?» — норвежец Хендрик Вебер, руководитель общественной организации «Народная дипломатия». Он был в Крыму уже 12 раз — в одиночку, с семьей и в компании с европейскими бизнесменами и туристами; не раз ездил в Донбасс и с 2014 года призывает страны Европы отказаться от слова «аннексия» в адрес полуострова. Автор первой книги о Крыме, написанной в Европе, дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей.

— Хендрик, в предыдущих интервью мы говорили том, что у себя в Норвегии Вы — этакий миссионер, который своими силами меняет представление европейцев о Крыме. Вы решили, наконец, написать книгу, чтобы упростить себе эту задачу?

— Я давно думал, что обязательно напишу книгу обо всех событиях, связанных с Крымом, о моем опыте поездок на полуостров и в Донбасс. Только почему-то считал, что сделаю это намного позже: когда выйду на пенсию например. Но когда я говорю с людьми в Норвегии и Германии, в других странах Европы, я вижу, что у них в голове полная каша по поводу крымских событий. Они все путают: думают, что Майдан был в Крыму, а Владимир Зеленский выбран президентом в Донбассе. У них нет никакого понимания хронологии событий и уже тем более знания об участниках. Поэтому я решил написать книгу сейчас и восстановить хронологию событий, которые привели к воссоединению Крыма с Россией, прежде всего — для европейской аудитории. Возможно, людям в РФ такая книга не будет интересна, ведь она повторяет то, что вы и так знаете, но вам может быть важно, что иностранец думает о Крыме.

Разумеется, я не вдаюсь в мелкие детали и подробности, это скорее обзор того, что было на Майдане, что ему предшествовало, как начались волнения в Крыму, как проходила демонстрация перед Госсоветом. Я хотел показать, что события начались задолго до отделения Крыма — у меня в книге все начинается с ноября 2013 года в Киеве, а предыстория — еще на несколько лет пораньше. Например, если почитать книгу бывшего советника президента США по национальной безопасности Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска» 1997 года, то уже там говорится, что по планам США Украина должна быть лишена российского влияния. В моей книге несколько глав, она начинается с общего обзора геополитики (в том числе я упоминаю Америку, которая стоит за кадром этих событий). Есть глава о Майдане, отдельная — о Крыме (в ней я опираюсь на книгу политика Владимира Константинова). Еще в одной главе я описываю одну из своих поездок в Крым в 2017 году. Особо говорится о юридическом статусе Крыма с точки зрения международного права — здесь у меня выступают русские юристы, а также приведены точки зрения наших юристов и публикации из наших газет. Есть главы о крымских татарах, о НАТО (для нее мне пришлось проделать большую работу и собрать информацию об источниках финансирования, поступлениях, вливаниях, транзите денег из НАТО) и санкциях, о том, что я видел лично в ДНР, о нашей организации «Народная дипломатия» и организации «Друзья Крыма».

— Честно говорить, что это первая книга о Крыме от иностранца?

— В Европе есть книги о Крыме, но их авторы никогда не были на полуострове, ничего не видели своими глазами, у них нет связи ни с политиками Крыма, ни с общественными деятелями, они не говорили с людьми на улицах крымских городов. Предисловие к моей книге написал Георгий Мурадов (зампредседателя Совмина Республики Крым, постоянный представитель Крыма при президенте РФ. — Прим. ФАН), есть выступление Юрия Гемпеля (депутат Госсовета Крыма. — Прим. ФАН), есть интервью с Ольгой Тимофеевой (заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. — Прим. ФАН). Так я даю слово людям, которых никогда не слышали в западном мире, потому что их мнение находится «под санкциями». Так что это, пожалуй, первая книга от того иностранца, кто не раз лично был в Крыму. Да, она не такая уж и толстая — 284 страницы, но думаю, этого достаточно для краткого обзора. Я написал книгу на немецком, и сейчас мы переводим ее на английский, что оказалось не так просто: приходится сражаться с корректорами за точность смысла, особенно в технических деталях перевода юридического текста. Сейчас книгу можно купить через онлайн-магазины в Германии, Австрии и Швейцарии. Она стоит немного для книг подобного жанра — 14-15 евро, хотя обычная цена — от 12 до 25 евро, так что я не рассчитываю, что стану миллионером после ее издания. Это же не книга кулинарных рецептов — вот они более популярны, а Крым — тема специфическая.

— Насколько объективен Ваш взгляд на Крым, как сами оцениваете?

— О, я уже предвкушаю разговоры о том, что издание этой книги проплатил лично Владимир Путин! Знаете, обычно я люблю провоцировать собеседников, но здесь постарался быть максимально объективным и открыто написал обо всем, что услышал от людей Крыма, от народа и политиков. В конце книги у меня есть ссылки на источники, как в научной работе. Эти ссылки идут не только на альтернативные медиа, а на привычные и уважаемые в наших странах СМИ. Мое исследование показало, что даже в наших официальных газетах и на ТВ можно найти позитивные отзывы о Крыме и России. Если очень хорошо искать. Например, наше телевидение однажды показало сюжет о националистах Украины. И хотя это был единичный случай, тот самый сюжет можно найти и сослаться на него через уважаемые источники. Да, я претендую на объективность. Я открыто пишу, что мы не имеем права называть произошедшее «аннексией» Крыма, что мы должны вычеркнуть из использования этот термин. Я хочу, чтобы это было очевидно не только для меня. В марте 2014 года у нас была опубликована статья профессора по международному праву, где он подробно, со ссылками, объяснил, почему мы не можем и не должны использовать слово «аннексия» в отношении Крыма. Я запросил ее для использования в моей книге, но права на нее принадлежат уже не профессору, а газете, где опубликован материал. Сначала мне согласились продать ее за 300 долларов, что, кстати, дороговато, но затем и вовсе отказались продавать. Так что и в нашей прессе можно найти адекватные статьи, но редко, в основном все материалы о Крыме начинаются со слова «аннексия».

— Почему Вы выделили целую главу для темы крымских татар?

— Потому что это вечная песня наших политиков. Даже если мы готовы смириться с выбором крымчан, с их искренним желанием перейти к России, но ведь есть крымские татары! И как только произносишь эту фразу, все начинается по новой: они под давлением, их жизнь печальна, Россия их притесняет. Правительства Европы дают огромные деньги так называемым организациям по защите прав. У меня есть их недавний отчет о крымских татарах, так там говорится, что Крым «воздвиг вокруг них стену молчания». Мол, внутри — только насилие и нарушение их прав. Но если ты знаешь историю, если понимаешь исторические связи, ты не примешь это за правду. Надо просто приехать в Крым — тогда никакой стены молчания не обнаружится. Конечно, если сидишь безвыездно в Киеве или Европе, все видится по-другому. Я каждую свою поездку в Крым стараюсь организовать так, чтобы заехать в места проживания татар. Я общался с Русланом Бальбеком, депутатом от Крыма и крымских татар, с муфтием Крыма, с другими представителями этого народа. Я всегда спрашиваю простых людей на улице, в такси, в магазинах: «Как ваша жизнь, чего вы хотите, с кем лучше — Россией или Украиной?» Я не вижу прессинга по отношению к ним, я не вижу, чтобы их угнетали. Им строят детские сады и школы, узаконили их язык. Они 24 года мечтали о соборной мечети, но им так и не дали ее построить, а Россия сразу выделила землю и средства. У нас показывают видео, где татар скручивает российская полиция, — это выдают за угнетения. Но это преступники, экстремисты. Я говорил с муфтием об этом, и он рассказал, что хотя для татар силен религиозный закон, но им приходится жить еще и по российскому, и они с этим согласны.

— Кто герои Вашей книги, Хендрик?

— Это обычные крымчане, которых я постарался сделать видимыми. Я спрашиваю их, почему они выбрали Россию, почему боялись украинских националистов, как проходил референдум, насколько они понимали, что происходит в те дни. Мы должны понимать, что предшествовало их выбору, и мы должны этот выбор уважать. Да, можно спорить о том, что было правильно или нет в крымских событиях. У нас может быть своя точка зрения. Но мы обязаны выслушать самих крымчан и перестать называть их выбор «аннексией России».

К сожалению, наши политики все еще не могут сами договориться, как общаться с РФ на эту тему. Есть такие политики, которые понимают: все уже свершилось, Крым в ближайшие лет пять-десять точно не уйдет от России, так что надо продолжать совместную работу. Вся надежда сейчас на крупный бизнес, который надавит на правительство и скажет: «Очнитесь, у нас там рынок, у нас там клиенты, отмените уже санкции». Мы пока делаем маленькие шаги в этом направлении, но делаем их все больше и больше.