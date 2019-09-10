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МИД РФ заявил о продвинутой стадии разработки ответа на ракетные испытания США

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МИД РФ заявил о продвинутой стадии разработки ответа на ракетные испытания США

Москва, 10 сентября. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что разработка ответа на испытания США ракеты средней дальности находится на продвинутой стадии.

Грушко подтвердил, что в России идет межведомственная работа по разработке ответных мер на ракетные испытания в США.

«Она [работа] на достаточно продвинутой стадии», — заметил дипломат.

Замглавы МИД РФ пояснил, что Россия обладает военно-техническими заделами, позволяющими «достаточно оперативно найти адекватный ответ на любую угрозу, связанную и с испытаниями ракет, и с возможным размещением в различных географических регионах».

МИД РФ заявил о продвинутой стадии разработки ответа на ракетные испытания США

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что на любые испытания ракет Россия даст «соответствующий военно-технический ответ», а безопасность страны «будет надежно защищена».

Грушко напомнил, что Россия на встречах с США и странами-членами НАТО неоднократно подчеркивала, что до того момента, пока Вашингтон не будет размещать средства средней дальности в отдельных регионах мира, включая Европу, Москва тоже будет воздерживаться от этого шага.

Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на проведение в США 18 августа ракетных испытаний. Глава РФ отметил, что это подтверждает имеющиеся у Москвы сведения, что американцы занимались разработкой оружия, которое запрещено ДРСМД, который прекратил свое действие 2 августа этого года. Президент отметил, что Москва не намерена втягиваться в гонку вооружений, однако поручил проработать меры по подготовке симметричного ответа.

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