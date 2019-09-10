Поклонскую перевели в комитет Госдумы по международным делам

Москва, 10 сентября. Нижняя палата парламента приняла постановление о переводе депутата Натальи Поклонской из комитета по безопасности и противодействию коррупции в комитет по международным делам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Член фракции «Единой России» была утверждена на аналогичную должность. За ее назначение заместителем председателя комитета парламентарии проголосовали единогласно — 370 человек «за».

«Принимается постановление единогласно. Наталья Владимировна, поздравляем вас с избранием заместителем председателя комитета по международным делам», — сказал первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, ранее в беседе с корреспондентом ФАН Поклонская рассказала, что хотела заниматься вопросами международной политики с начала работы в Госдуме. Свое намерение бывший прокурор Республики Крым заранее обсудила с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и руководителем фракции «Единой России» Сергеем Неверовым.