Москва, 10 сентября. Руководство корпорации «Роснефть» прокомментировало «угрозу» введения США санкций против компании. «Роснефть» напомнила, что является инвестором в нефтегазовом секторе Венесуэлы и была им задолго до введения ограничительных мер Вашингтона в отношении Каракаса.

«Любые попытки ограничить компанию или ее дочерние общества в возврате инвестиций в любых допустимых законодательством формах <…> будут представлять собой противоправную экспроприацию таких инвестиций со стороны американских властей», — говорится в сообщении на сайте компании.

Как отметила пресс-служба «Роснефти», корпорация оставляет за собой право защищать свои интересы в соответствующих международных инстанциях.

Все операции по поставке венесуэльской нефти в пользу компании и ее структурных подразделений, а также встречные поставки бензина в Венесуэлу производятся в рамках договоров, которые были заключены еще до введения санкций, отметил «Пятый канал».

Ранее специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе телефонного брифинга заявил, что Штаты рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти». Однако, по его словам, США пока не готовы внести корпорацию из РФ в черный список, сообщило «Утро.ру».

Напомним, в начале года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. Западные страны тут же поддержали свою марионетку.

Россия, Китай и ряд других стран резко осудили попытку США протащить во власть своего ставленника. Вашингтон не оставляет своих агрессивных планов по свержению законного президента республики.

Западная пресса активно распространяла ложные новости, например о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено из Венесуэлы российскими самолетами, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», будто бы направленной в Каракас для защиты Мадуро. Все эти лживые сообщения были опровергнуты, в том числе и изданиями, которые первоначально их писали.

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что враждебная политика Вашингтона в отношении Венесуэлы потерпела крах.