Сирия, 10 сентября. Коалиция США организовала высадку десанта на юге Хасаки. Курды проводят незаконные аресты мирных жителей в Дейр-эз-Зоре. ВС Ирака приступили к новой антитеррористической операции в провинции Салах Эд-Дин, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задержали одного из подозреваемых в связях с ИГИЛ1 лиц у города Ас-Салихия в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА в южной части Идлиба.

Курды: проводят незаконные аресты гражданских лиц в Хасаке и Дейр-эз-Зоре; вновь столкнулись с митингами населения в Хасаке.

Международная коалиция: произвела высадку десанта в южной части Хасаки.

ВС Ирака: объявили о начале новой спецоперации в провинции Салах Эд-Дин.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство SANA News опубликовало подробные сведения о рейдах «Демократических сил Сирии»**** (SDF) на восточном побережье Евфрата. По словам местных активистов, во время обысков в городе Абу-Хардуб были взяты под стражу несколько мирных жителей, а также частично разрушены четыре дома. В то же время вчерашний налет на поселения, расположенные вблизи газового месторождения Аль-Эзба к северо-западу от Дейр-эз-Зора, также обернулся задержанием ряда гражданских лиц. Отмечается, что на данном направлении работал десант международной коалиции во главе с США.

Между тем военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что солдаты Сирийской арабской армии (САА) арестовали одного из подозреваемых в сотрудничестве с ИГИЛ лиц на контрольно-пропускном пункте у города Ас-Салихия. Задержанный по имени Самер Али Муслих является уроженцем города Меядин. Более подробная информация пока выясняется.

Провинция Идлиб

На границах «Большого Идлиба» продолжаются перестрелки между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по укрепрайонам боевиков «Джебхат Ан-Нусры»1*** на окраине населенного пункта Ракайа. Кроме того, под огнем сил САР оказались фортификационные сооружения радикалов в окрестностях городов Маарет-Хурма, Дейр Аш-Шаркия, Дейр Аль-Гарбия и Шейх-Мустафа, сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (jisrtv). Как известно, стычки на линии соприкосновении сил сторон вспыхнули вновь после очередного провокационного обстрела со стороны исламистов. Напомним, накануне боевики ударили по городу Синджар на юго-востоке провинции.

Провинция Хасака

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что вслед за рейдами в Дейр-эз-Зоре ВВС западной коалиции США также были задействованы и в Хасаке. Американские военные на вертолетах приземлились недалеко от населенного пункта Вади Аль-Рамла. Позднее его жители были вынуждены покинуть свои рабочие места ввиду развернувшейся стрельбы. Жертвами проведенного налета стали как минимум два человека. Предполагается, что под предлогом поиска «спящих ячеек» ИГ1 США пытаются затянуть кризис в Сирии для оправдания своего военного присутствия в стране.

Поступила информация о новых протестных акциях населения на оккупированных курдами территориях. Согласно данным новостного портала Orient-News, мирные жители одного из населенных пунктов на юге Хасаки организовали демонстрацию, во время которой осудили действия «Демократических сил Сирии»**** (SDF) за то, что те распорядились о закрытии рынка овец. Предлогом для его сноса стало близкое расположение к одному из контрольно-пропускных пунктов курдских Отрядов народной самообороны (YPG). В свою очередь жители перекрыли дорогу Харафи пролегающую через Хасаку и Дейр-эз-Зор, потребовав вывода сил SDF и США.

Провинция Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщает о том, что правительственные войска приступили к проведению новой антитеррористической операции в провинции Салах Эд-Дин, которая получила название «Черная пыль». Вооруженные силы Ирака обследовали территории в районе поселения Каноус на северо-востоке региона. Отмечается, что поддержку иракским военнослужащим оказывают военные самолеты международной коалиции, возглавляемой США. Никакой информации о промежуточных итогах кампании пока не поступало. Напомним, о победе над ИГИЛ в стране бывший премьер-министр Хайдер Аль-Абади сообщил в конце 2017 года, тем не менее так называемые спящие ячейки «Исламского государства»1 до сих пор препятствуют стабилизации обстановки в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.