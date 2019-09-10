Канделаки возмутило заявление Сенцова о возвращении в Крым «на танках»

Москва, 10 сентября. Известная телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-канале отреагировала на слова осужденного за подготовку теракта в Крыму Олега Сенцова о возвращении на полуостров и в Донбасс «на танках».

Громкое заявление Сенцов сделал, вернувшись на Украину. Он рассказал украинским СМИ о своих планах на будущее и упомянул Крым и Донбасс. Режиссер при этом оговорился, что его слова не стоит воспринимать буквально.

Канделаки в ответ напомнила, что люди, поддерживающие Сенцова, называли его не террористом, а «простым режиссером».

«И вот этот деятель культуры на первом же публичном выступлении говорит про танки. Тот момент, когда жизнь дает более сюрреалистичные сюжеты, чем кино», — возмутилась Канделаки.

Напомним, историческая акция по одновременному освобождению заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» состоялась 7 сентября. Сенцов был среди отпущенных с российской стороны, пишет Infox.ru.

Сотрудники ФСБ задержали Сенцова в 2014 году по подозрению в организации терактов на территории Крыма. По версии следствия, он создал террористическую группу, которая в 2014 году совершила два теракта в Симферополе. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в организации террористических актов в Крыму, передает ForPost. В тюрьме он находился под медицинским наблюдением после того, как в мае объявил о голодовке.

Как отметил крымский политолог Александр Форманчук в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей, такого агрессивного демарша со стороны Сенцова следовало ожидать. По словам эксперта, режиссер остается врагом полуострова и считает, что вопрос о статусе региона можно решить только военным путем.