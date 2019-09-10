СКР попросил заочно арестовать бывших совладельцев «Промсвязьбанка» Ананьевых

Москва, 10 сентября. Следственный комитет России попросил суд заочно выдать санкцию на арест братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, бывших совладельцев «Промсвязьбанка».

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила, что братьям Ананьевым заочно предъявили обвинение в растрате, отметила «Газета.ру».

Как сообщили РИА Новости, СКР обращается с просьбой о заочном аресте только после объявления человека сначала в федеральный, а затем в международный розыск. Можно сделать вывод, что российские бизнесмены скрылись за границей. Где именно находятся предприниматели, не уточняется, но в СМИ упоминался Лондон.