Главный программист «ФБК» объяснил свой уход ложью и кумовством Навального

Москва, 10 сентября. IT-консультант так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Владислав Здольников отказался сотрудничать с одиозным блогером Алексеем Навальным. Программист объяснил отказ от работы с «ФБК» предательством этических принципов.

По словам Здольникова, он помогал «ФБК» с 2012 года, при этом всю работу он выполнял на безвозмездной основе. Причинами отказа от работы с Навальным Здольников назвал, во-первых, кумовство. Программист рассказал, что Навальный отказался поддерживать кандидата в Мосгордуму, самовыдвиженца Романа Юнемана. Вместо этого Навальный включил в «умное голосование» Владислава Жуковского – кандидата от КПРФ.

Здольников уверен, что причиной такого решения главы «ФБК» было элементарное кумовство, потому что даже социологические опросы свидетельствовали о том, что Юнеман более популярен у жителей района, чем Жуковский.

«И скорее всего, этой причиной были личные договоренности. То есть то самое кумовство, с которым «ФБК» борется во власти», — написал бывший соратник Навального.

В итоге, на выборах Юнеман набрал 28,3%, Жуковский — 24,8%. В «ФБК» это объяснили «ошибкой», но, по утверждению Здольникова, это было очевидно еще изначально.

Второй причиной отказа от сотрудничества с «ФБК» Здольников назвал вранье о том, что якобы сайт msk.vote не принадлежит «ФБК». Однако информация о том, что сайт принадлежит «ФБК» проверялась по дате регистрации домена, которая совпадает со временем регистрации других сайтов Навального.

Третьей причиной отказа Здольникова от работы на «ФБК» стала ложь Навального о том, что якобы ресурсы «ФБК» блокируются по «политическим причинам». На деле же причиной блокировки является использование иностранного сервиса CloudFlare. Об этом в «ФБК» знали, однако предпочли и дальше врать своим сторонникам о «политической цензуре».

Кроме того, программист рассказал о серьезных проблемах с менеджментом в «ФБК» и неорганизованности, которая препятствует работе. При этом, по словам Здольникова, эти проблемы Навального не особо волнуют.

«Я не хочу быть частью этого всего. Я хочу дистанцироваться от таких вещей, как манипуляция собственными принципами, вранье журналистам, вранье сотням тысяч людей на канале, где «говорят правду», управленческий бардак и некомпетентность», — подытожил It-консультант.

Здольников подчеркнул, что доноры должны знать, что на самом деле творится в «ФБК», если отдают собственные средства. Программист добавил, что не собирается становиться частью морального и управленческого разложения «ФБК», который не способен реагировать на запросы свои же последователей.

Стоит отметить, что это уже не первая «исповедь» бывших соратников Навального из «ФБК». Помощники Навального все как один отмечают, что блогер давно отказался от декларируемых им принципов, а в рядах «ФБК» царит безысходность.