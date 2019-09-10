Соловьев объяснил, как Россия из гуманитарных соображений спасает украинцев

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в течение 2019 года между Москвой и Киевом может состояться еще один обмен заключенными.

«Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры... Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдет», — сказала украинская чиновница.

Известный российский журналист Владимир Соловьев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей возмутился позицией Киева. Телеведущий подчеркнул, что во всех вопросах, касающихся обмена пленными, переговоры должны вестись с ДНР и ЛНР.

«Украина как всегда путает: переговоры, в соответствии минскими соглашениями, должны быть не с Россией, а с ДНР и ЛНР. Это раз. Второй момент: уже сейчас из 35 граждан, которых они использовали для обмена… А сколько среди них было украинцев? Они что, меняют украинцев на украинцев? Хотел бы напомнить, что это противоречит их собственной действующей конституции», — говорит Владимир Соловьев.

Журналист добавил, что Киев игнорирует объективные реалии и отказывается признавать, что в стране идет гражданская война. Украинские власти, подчеркивает он, всеми силами стараются втянуть в конфликт Россию.

«Украина не хочет смотреть правде в глаза. В стране идет гражданский конфликт. Украина, вместо того, чтобы признать стороной переговоров ДНР и ЛНР и с ними вести прямые переговоры по обмену, начитает подтаскивать в этот процесс Россию. Если даже посмотреть на тех людей, которых сейчас «вернула» Украина. Она «вернула» России жителей Одессы, Харькова, ДНР и ЛНР. Да, наверное, там было и несколько россиян, но! Когда нам пересылают одесситов и харьковчан, мы, наверное, из гуманитарных соображений забираем людей из плена. Но Украина должна задать себе вопрос: что же происходит со страной, если они загоняют своих граждан иных политических взглядов? Мы забираем у них политзаключенных, а отдаем им террористов», — подытожил Владимир Соловьев.

Напомним, обмен между Россией и Украиной прошел на днях в формате «35 на 35». Освобожден был в том числе и Кирилл Вышинский, который долгое время был политическим заключенным на Украине. О подробностях своего пребывания в изоляторе он рассказал на пресс-конференции. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.