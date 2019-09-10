Первый юнармейский центр появится в парке «Патриот» в Подмосковье

Москва, 10 сентября. Учебно-воспитательный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» появится на территории парка «Патриот» в Подмосковье. Закладной камень в основании Центра заложили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Только что мы подписали соглашение о создании, на мой взгляд, замечательного первого в нашей стране межшкольного, межсубъектового центра патриотического воспитания подрастающего поколения, первого юнармейского центра», — сообщил Шойгу.

После подписания соглашения о строительстве центра Шойгу, Собянин и Воробьев установили закладной камень на месте строительства Центра. Строительство Центра позволит юнармейцам проводить в нем круглогодичную подготовку. Обучение в Центре позволит больше узнать о российской армии и ратной службе.

Шойгу выразил особую благодарность мэру Москвы, главе Московской области и Верховному главнокомандующему РФ, которые поддержали идею о строительстве. Глава Минобороны РФ отметил, что в ближайшее время подобные центры появятся по всей стране, в каждом регионе России.

«Сегодня мы даем старт первому такому центру, первой большой стройке. И я уверен, у нас все получится», — заявил Шойгу.

Кроме того, в ходе посещения парка «Патриот» Шойгу потребовал уделить внимание каждой детали при создании галереи «Дорога памяти» на прихрамовой территории Главного храма ВС РФ. Открытие мультимедийной галереи «Дорога памяти» запланировано на 9 мая 2020 года. Предполагается, что в галерею войдут десятки миллионов фотографий фронтовиков, их присылают россияне. Фотографии родственников-фронтовиков и тружеников тыла можно загрузить через специальный раздел на сайте Минобороны России.