Эксперт рассказал, как Россия может стать главным поставщиком газа для Китая

Для России реализация проекта газопровода «Сила Сибири — 2» (или как его первоначально называли — «Алтай») выгодна в любом случае. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Таким образом эксперт прокомментировал сообщения о том, что президент России Владимир Путин на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером поручил ему изучить возможность поставок российского газа в Китай через Монголию по так называемому западному маршруту.

«Пуртазовские месторождения в Западной Сибири уже давно разведаны и разработаны. Запасов газа там достаточно. По сути, необходимо проложить оттуда трубопровод в Китай и просто открыть вентиль», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, даже нет необходимости строить новый газопровод с нуля. Надо достроить не такой уж большой участок, чтобы соединить уже существующие там трубопроводы в единую газотранспортную систему.

«Газпром» заявлял, что на западносибирских месторождениях при росте спроса мы могли бы добывать дополнительно к тому, что экспортируем в Европу, 150 миллиардов кубометров газа, — напомнил эксперт. — Конечно, такой объем Пекин сейчас вряд ли проглотит. Но порядка 30 миллиардов кубометров продавать в Поднебесную мы вполне могли бы уже в ближайшее время».

По его мнению, пока все упирается в то, что стороны обсуждают вопрос цены российского газа.

«Китайцев в первоначальном варианте смущало то, что газ с западной российско-китайской границы им потом самим через всю страну придется транспортировать к побережью Тихого океана. Именно там, в восточной части страны, сосредоточен основной промышленный потенциал Китая», — отметил Игорь Юшков.

Видимо, предложение протянуть газопровод через Монголию — это как раз попытка найти компромисс с Пекином, предположил он.

«То есть мы подводим газ ближе к промышленным районам Китая, одновременно по пути запитывая Монголию. Как раз на Восточном экономическом форуме шла речь о том, что нам необходимо активнее развивать экономическое сотрудничество с Монголией», — рассказал нефтегазовый аналитик.

При этом «Газпрому» важно выйти на равнодоходность от продажи одних и тех же объемов газа в Европу и Китай.

«Газ должен идти примерно по одинаковой цене, чтобы у европейцев не возникало вопросов, почему голубое топливо им продают дороже, чем китайцам», — резюмировал эксперт.

Во время встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером 9 сентября Владимир Путин отметил, что необходимо проверить запасы газа в Иркутской области, Красноярском крае и на Ямале, с тем чтобы сформировать необходимые объемы для поставок по западному маршруту в Китай.

В 2018 году Россия только в Европу продала больше 205 миллиардов кубометров газа.