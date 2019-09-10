Медведчук назвал пиар-ходом Зеленского закон об импичменте президента Украины

Киев, 10 сентября. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что принятие Радой закона об импичменте президента Украины является пиар-ходом нового главы государства.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной рады Украины приняли закон об импичменте президента. Закон дает Верховной раде право инициировать импичмент президента Украины при поддержке большинства депутатов украинского парламента. При этом Рада может воспользоваться данной процедурой исключительно в случае совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления.

«Весь этот законопроект – это только название. Это очередной пиар-ход сегодняшней власти. И мне очень не хочется без оснований, без аргументов критиковать эту власть», — сказал Медведчук.

Он также добавил, что украинский народ ожидал принятия закона о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и президента Украины. Медведчук подчеркнул, что аналогичная процедура импичмента президента Украины существовала и без принятия отдельного закона, что лишний раз подтверждает его популистскую направленность.

«Он нужен только для пиар-хода сегодняшней власти. Именно как пиар-ход его рассмотрели за 20 или 28 минут и приняли, причем приняли с нарушением закона о регламенте и нарушением конституции», — добавил Медведчук.

Стоит отметить, что в ходе своей предвыборной кампании Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости принять закон, отменяющий депутатскую неприкосновенность.

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности был принят украинским парламентом в ходе первого заседания Рады нового созыва. Закон отменил действие нормы, которая не позволяла привлечь депутата к уголовной ответственности без согласия Верховной рады. При этом украинские депутаты, как и прежде, не будут нести юридической ответственности за результаты голосования и высказывания в парламенте.