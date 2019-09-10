Путин назначил нового прокурора Москвы

Москва, 10 сентября. Российский лидер Владимир Путин назначил новым столичным прокурором Дениса Попова. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте Генпрокуратуры Российской Федерации.

По данным надзорного ведомства, глава государства назначил государственного советника юстиции 2-го класса Попова на должность прокурора российской столицы сроком на пять лет.

Отмечается, что в течение последних лет Попов занимал должность прокурора Дагестана.

Кроме того, как следует из сообщения генеральной прокуратуры, за прилежное исполнение служебных обязанностей Попов систематически поощрялся, а также был награжден орденом Мужества.