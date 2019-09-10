Мосгоризбирком признал выборы в Мосгордуму состоявшимися

Москва, 10 сентября. Мосгоризбирком на заседании во вторник признал выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва состоявшимися и действительными, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Предлагается признать выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва состоявшимися и действительными… Решение принято», — сказал Горбунов в ходе заседания.

Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,77%. По итогам обработки 100% протоколов в 26 округах столицы лидировали самовыдвиженцы, депутаты от КПРФ получили 13 мест в столичном парламенте, партии «Справедливая Россия» и «Яблоко» — по три. Избранные в Мосгордуму депутаты будут приведены к присяге 12 сентября. Первое заседание парламента тоже состоится 12 сентября, а 17 сентября на организационном собрании будут выбраны председатель и заместители председателя.

Выборы в Мосгордуму прошли в воскресенье, 8 сентября, в единый день голосования. Свои кандидатуры на выборы в Мосгордуму выдвинули 225 человек. Для голосования на выборах в столице в воскресенье работали более 3,6 тысячи избирательных участков, в том числе 162 — в больницах и СИЗО. Кроме того, впервые в России на выборах в Мосгордуму работали цифровые участки.