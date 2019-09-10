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Эксперт предсказал падение курса доллара до 30 рублей

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Эксперт предсказал падение курса доллара до 30 рублей

Москва, 10 сентября. Стоимость американского доллара может вновь опуститься до отметки в 30 рублей, считает генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Эксперт отметил, что на фоне нулевого госдолга и экономического кризиса в зарубежных странах доллар может вновь стоить 30 рублей. По его словам, ВВП в РФ «прибавляет в лучшем случае по 2% в год». Об этом пишут «Известия».

«Доллар за позабытые 30 рублей? В этой парадигме — скорее да», — заявил Хохрин, напомнив, что в настоящее время у стран с развитой экономикой беспрецедентные уровни госдолгов. 

Ранее американский эксперт, бывший советник директоров ЦРУ по финансовым войнам Джеймс Рикардс заявил, что доллар «умрет с хныканьем, а не с треском». Он подчеркнул, что у РФ достаточно небольшой внешний долг. Это позволяет ей чувствовать себя достаточно уверенно на геополитической арене.

Глава ВТБ Андрей Костин предложил план по постепенной дедолларизации экономики РФ. Он заявил о необходимости ускоренно перейти на другие валюты в международной торговле, перевести крупнейшие компании страны под юрисдикцию РФ, создать депозитарию для размещения еврооблигаций и регламентацию правил работы фондового рынка. Американский финансист Питер Шифф прокомментировал эти планы, напомнив, что доллар США теряет свои позиции в золотовалютных резервах России. Эксперт заметил, что роль американского доллара в качестве главной резервной валюты, возможно, в ближайшее время будет поставлена ​​под сомнение.

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