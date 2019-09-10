Ученые рассказали, как найти трюфели в Подмосковье

Москва, 10 сентября. Белый трюфель в Подмосковье можно найти с августа по январь, сообщил миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Некоторые жители Подмосковья каждую осень выходят на поиски трюфелей — деликатесных грибов. В России стоимость одной штуки составляет около трех тысяч рублей. Сезон появления в Московской области белых трюфелей начинает в августе и заканчивается в январе.

«Сейчас как раз время для сбора троицкого, или посадского (от названия изначального ареала обитания. — Прим. ФАН) трюфеля», — отмечает эксперт.

Эти грибы растут глубоко под землей, поэтому найти их сложно. Каждый второй белый трюфель выходит на поверхность. Однако их легко спутать с ложнодождевиками, предупреждают грибники.

Находка может достигать нескольких десятков сантиметров в диаметре. Определить, что вы нашли, можно по запаху, внешнему виду, а также скоплению у земли мошек. Чаще всего трюфели растут в рыхлой почве на хорошо продуваемых, освещенных и увлажненных участках.

В комитете лесного хозяйства Московской области напомнили грибникам, что самовольное снятие почвы при раскопке в поисках трюфелей грозит немалым штрафом.

Продукт считается очень полезным. Трюфели богаты витаминами, антиоксидантами и феромонами. Их можно употреблять в сыром виде или использовать в косметических масках для разглаживания морщин и выведения пигментных пятен, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее в министерстве сельского хозяйства США посоветовали не мыть грибы, продаваемые в магазинах, так как из-за воды они теряют существенную часть вкуса и аромата, пишет RT.