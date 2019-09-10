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Эксперт заявил, что Беглов комплексно подходит к формированию будущей жизни Петербурга

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Эксперт заявил, что Беглов комплексно подходит к формированию будущей жизни Петербурга

Санкт-Петербург, 10 сентября. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил, из чего сложился политический образ избранного губернатора Петербурга Александра Беглова.

По его словам, Беглов меньше говорит о политических проблемах и редко выступает с «пространными речами и большими заявлениями».

«Его политический образ — [образ] человека, который радеет о жизни города и горожан. Отсюда все и начинается», — цитирует Солонникова «Политика Сегодня».

Эксперт уточняет, что говорить о том, что Беглов исключительно хозяйственник, тоже не совсем верно. Солонников напомнил, что с самого момента назначения на должность врио он активно занимался формированием бюджета на 2019 год. Кроме того, как заявил эксперт, были выделены допсредства на развитие образования, оснащение оборудованием медучреждений. Также порядка 1 млрд рублей направили на реализацию проектов по благоустройству города и сохранению объектов культурного наследия. 

По словам Солонникова, в настоящее время Беглов активно занимается формированием бюджета на 2020–2022 годы.

«Он комплексно подходит к формированию будущей жизни города и с точки зрения хозяйственника, и с точки зрения конструирования финансово-экономической политики», — резюмировал эксперт.

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