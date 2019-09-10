Киев держит освобожденных Россией моряков в «золотой клетке», ФАН публикует видео

Киев держит освобожденных Россией украинских моряков в «золотой клетке», пока не отпуская их домой. Такое заключение можно сделать на основании эксклюзивных фото и видео, которые прислал Федеральному агентству новостей член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

Судя по фото- и видеосвидетельствам, украинские моряки, освобождения которых так добивался Киев, пока отнюдь не свободны, сообщает Вадим Манукян, ссылаясь на данные собственного источника в Киеве.

По данным источника, в настоящее время освобожденные моряки находятся не дома, а в главном военном клиническом госпитале министерства обороны Украины, расположенном в центре Киева. С фортификационного сооружения, которое находится внутри госпиталя, вечером открывается прекрасный вид на стадион «Олимпийский». Отметим, защитные сооружения на территории госпиталя изначально были построены для защиты Российской империи от войск Наполеона.

Хотя «на волю» моряков пока не отпускают, у них, похоже, приподнятое настроение: они веселы, активно общаются между собой, с персоналом и посетителями. Им позволяют покидать территорию госпиталя: ходить в магазины, выходить на улицу.

Всех вместе их, судя по всему, с территории госпиталя не выпускают: на улице одновременно гуляет по два-три моряка. Один из моряков общался на улице с женой и ребенком.

Одеты освобожденные моряки в военную форму, но без погон и опознавательных знаков.

Вероятно, после обязательного карантина (который может включать в себя не только медицинское обследование, но и допросы представителями Службы безопасности Украины), моряки будут отпущены из «золотой клетки». Похоже, уже в ближайшее время их ждет выписка. Первого — уже отпустили, родственники встретили освобожденного моряка с цветами и уже забрали его домой.

Напомним, в субботу, 7 сентября, Москва и Киев одновременно освободили с каждой стороны по 35 осужденных и задержанных лиц. Среди освобожденных Россией — 24 украинских моряка, арестованных за вооруженную провокацию в Керченском проливе, осужденный за терроризм Олег Сенцов и другие лица. В рамках обмена киевские власти позволили улететь в Москву руководителю РИА Новости — Украина Кириллу Вышинскому.